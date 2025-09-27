दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ा कदम, रेखा सरकार करने जा रही यह काम

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के हक में एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार रेहड़ी-पटरी वालों की शिकायत निवारण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का फैसला लिया है।

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार रेहड़ी-पटरी वालों की शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करेगी। इसके लिए सामाजिक काम काज से जुड़े पेशेवरों को नगर निकायों के पैनल में शामिल करेगी। यही नहीं सरकार एमसीडी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड के रेहड़ी-पटरी विवाद समाधान पैनल में दो-दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की योजना बना रही है। शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मांगे गए आवेदन अधिकारी ने बताया कि एमसीडी, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्ट्रीट वेंडर विवाद समाधान पैनलों में दो-दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की योजना है। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग कानून, 2014 की धारा 20 और नियम 4 के तहत योग्य पेशेवरों से आवेदन मांगे गए हैं। ये पेशेवर नागरिक निकायों की शिकायत निवारण और विवाद समाधान समितियों के सदस्य के रूप में काम-काज करेंगे।

क्या योग्यताएं? 1- सामाजिक कार्य में पर्याप्त ज्ञान या कम से कम 10 साल का अनुभव।

2- स्ट्रीट वेंडरों से जुड़ी समस्याओं से निपटने का अनुभव।

3- सार्वजनिक मामलों, नगर निगम या सार्वजनिक प्रशासन का ज्ञान।

4- केंद्र या राज्य सरकार के रिटायर ग्रुप 'ए' अधिकारी भी पात्र होंगे।