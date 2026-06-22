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दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा; बिजली-पानी, सीवर… 23 काम होंगे झटपट, टाइम फिक्स

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कई कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। कुछ काम तो एक दिन में ही हो जाएंगे तो कई अन्य भी पहले के मुकाबले अब जल्दी करने को कहा गया है। इनमें पानी और सीवर समेत 23 सेवाएं हैं।

दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा; बिजली-पानी, सीवर… 23 काम होंगे झटपट, टाइम फिक्स

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऐक्ट, 2011 में शामिल किया है। अब इन कामों का निपटारा निर्धारित समय में करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अलग-अलग विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आएगी। सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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अब नई व्यवस्था के तहत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम की ओर से फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के रजिस्ट्रेशन का काम 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। बैटरी रिसाइकलिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक ऑथराइजेशन 15 दिनों में जारी किया जाएगा।

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निर्माण सामग्री रखने की अनुमति एक दिन में ही मिलेगी, मोबाइल टावर के लिए 30 दिन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण और मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में और बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जाएगा। मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों में दी जाएगी तो निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग की ओर से कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जाएंगी। आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किए जाएंगे।

बिल्डर रजिस्ट्रेशन 30 दिन में

मुख्यमंत्री ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग व उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त रेरा के अंतर्गत बिल्डर रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवा मिले, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की प्रक्रिया को गति मिले।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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