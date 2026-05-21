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दिल्ली में लगातार चौथे दिन हीटवेव, अगले 7 दिन भी राहत नहीं; IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले सात दिनों तक दिल्ली में लू का असर जारी रह सकता है और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में लगातार चौथे दिन हीटवेव, अगले 7 दिन भी राहत नहीं; IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में लगातार चौथे दिन हीटवेव की स्थिति बनी रही और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले सात दिनों तक दिल्ली में लू का असर जारी रह सकता है और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

लगातार बढ़ रहा तापमान, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं

गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं दिन में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल रखा। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। इसी वजह से राजस्थान और आसपास के इलाकों से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं दिल्ली-एनसीआर का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं।

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दिल्ली की रातें भी झुलसा रही, टूटा 14 साल की रिकॉर्ड

दिल्ली में अब सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रहीं। गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, मई महीने में इससे ज्यादा गर्म रात आखिरी बार 26 मई 2012 को दर्ज हुई थी, जब न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस था। यानी दिल्ली ने करीब 14 साल की सबसे गर्म मई रातों में से एक झेली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात में तापमान ज्यादा रहने से शरीर को गर्मी से उबरने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।

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बढ़ा हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी बढ़ना चिंता की बात है। रात में तापमान ज्यादा रहने से शरीर को गर्मी से उबरने का समय नहीं मिल पाता। इसका असर खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर ज्यादा पड़ता है। लगातार गर्म मौसम रहने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया है।

दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को सुबह से ही गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान नजर आईं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखे। गर्मी से बचने के लिए लोग छाते, गमछे और पानी की बोतलों का सहारा लेते नजर आए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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