दिल्ली कलश चोरी मामले में 3 अरेस्ट, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की चीजें बरामद

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 10:43 PM
दिल्ली में लालकिले के पास जैन धार्मिक कार्यक्रम से सोने के कई 'कलश' चोरी होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक कीमत का चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बता दें कि लालकिले के समीप 15 अगस्त पार्क में 3 सितंबर को यह वारदात हुई थी। पार्क में 28 अगस्त से जैन धर्म का दसलक्षण महापर्व मनाया जा रहा है। दस दिवसीय यह धार्मिक आयोजन नौ सितंबर को संपन्न होगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी भूषण वर्मा ने कीमती रत्न से जड़े सोने के 3 कलश चुरा लिए और फरार हो गया था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी भूषण वर्मा के साथ उसके साथियों अंकित और गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच उत्तरी जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम संयुक्त रूप से कर रही है। तकनीकी निगरानी और सुराग के आधार पर एक टीम ने यूपी के हापुड़ में भूषण वर्मा और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक कलश बरामद कर लिया गया है। अन्य आरोपियों से लगभग 150 ग्राम पिघला सोना भी जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी भूषण वर्मा ने चोरी से 2 दिन पहले आयोजन स्थल की टोह ली थी। उसने पारंपरिक पोशाक पहनी थी। वह श्रद्धालुओं के साथ घुल-मिल गया और मंच पर भी बैठ गया जहां कलश रखा गया था।

पुलिस टीम के जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने कलश उस समय चुराया जब लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्वागत में व्यस्त रहे होंगे। सिविल लाइंस निवासी कारोबारी सुधीर जैन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अनुष्ठान के लिए हर दिन कलश अपने साथ लाते थे। घटनास्थल की CCTV फुटेज जांच में अहम सुराग हाथ लगे थे।

पुलिस सूत्रों की मानें तो भुगतान प्रणाली खाते से जुड़े एक्टिव मोबाइल नंबर के सुराग से केस को सुलझाने में मदद मिली। आरोपियों ने इससे पहले 7 अगस्त को लगभग 40 ग्राम वजन का सोने का एक अन्य कलश चुराया था। आरोपियों ने चोरी की योजना सावधानीपूर्वक बनाई और सोने को पिघलाकर उसे बेचने की फिराक में थे। आरोपियों ने सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया।