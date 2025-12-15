Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort opening date announced after car blast incident unesco meeting all updates
UNESCO की मीटिंग और हो गया फैसला, दिल्ली का लाल किला कब खुलेगा? जान लीजिए

UNESCO की मीटिंग और हो गया फैसला, दिल्ली का लाल किला कब खुलेगा? जान लीजिए

संक्षेप:

पुरानी दिल्ली में स्थित मुगल काल का यह स्मारक एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां हर दिन भारी संख्या में लोग आते हैं। यूनेस्को की अहम बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। यह मीटिंग 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके के लगभग एक महीने बाद हुई थी।

Dec 15, 2025 05:17 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | आशीष सिंह
share Share
Follow Us on

यूनेस्को की बैठक के बाद लाल किला मंगलवार से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। यह किला 5 दिसंबर से आम लोगों के लिए बंद था। लाल किला में आठ दिसंबर से 13 दिसंबर तक यूनेस्को की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। किसी भी पर्यटक को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि पुरानी दिल्ली में स्थित मुगल काल का यह स्मारक एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां हर दिन भारी संख्या में लोग आते हैं। यूनेस्को की अहम बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। यह मीटिंग 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके के लगभग एक महीने बाद हुई थी। सुरक्षाकर्मी अभी भी स्मारक के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

यूनेस्को (UNESCO) की महत्वपूर्ण बैठक लाल किला परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। चांदनी चौक की ओर से ऐतिहासिक परिसर में प्रवेश करने वाले एक प्रतिनिधि को भारी सुरक्षा वाले लाहौरी गेट क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले सुरक्षा बैरिकेड्स के एक जटिल गलियारे से गुजरना पड़ा, ताकि वे यूनेस्को बैठक स्थल में प्रवेश पा सकें। बता दें कि यह भारत में पहली बार आयोजित की गई थी।

सुरक्षाकर्मी अभी भी स्मारक की बाहरी सीमा और भीतरी परिसर दोनों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से, कई विदेशी और घरेलू पर्यटक, और स्थानीय लोग भी, चांदनी चौक सड़क की तरफ से किले की तस्वीरें लेते हुए या सेल्फी लेते हुए देखे जा सकते थे, क्योंकि लाल किला आम आगंतुकों के लिए बंद था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।