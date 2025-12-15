UNESCO की मीटिंग और हो गया फैसला, दिल्ली का लाल किला कब खुलेगा? जान लीजिए

संक्षेप: पुरानी दिल्ली में स्थित मुगल काल का यह स्मारक एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां हर दिन भारी संख्या में लोग आते हैं। यूनेस्को की अहम बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। यह मीटिंग 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके के लगभग एक महीने बाद हुई थी।

यूनेस्को की बैठक के बाद लाल किला मंगलवार से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। यह किला 5 दिसंबर से आम लोगों के लिए बंद था। लाल किला में आठ दिसंबर से 13 दिसंबर तक यूनेस्को की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। किसी भी पर्यटक को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाता है।

बता दें कि पुरानी दिल्ली में स्थित मुगल काल का यह स्मारक एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां हर दिन भारी संख्या में लोग आते हैं। यूनेस्को की अहम बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। यह मीटिंग 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके के लगभग एक महीने बाद हुई थी। सुरक्षाकर्मी अभी भी स्मारक के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

यूनेस्को (UNESCO) की महत्वपूर्ण बैठक लाल किला परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। चांदनी चौक की ओर से ऐतिहासिक परिसर में प्रवेश करने वाले एक प्रतिनिधि को भारी सुरक्षा वाले लाहौरी गेट क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले सुरक्षा बैरिकेड्स के एक जटिल गलियारे से गुजरना पड़ा, ताकि वे यूनेस्को बैठक स्थल में प्रवेश पा सकें। बता दें कि यह भारत में पहली बार आयोजित की गई थी।