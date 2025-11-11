Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Red Fort Car Bomb UAPA Invoked as Terror Attack Kills 8 NIA Takes Over Probe
लाल किला ब्लास्ट: दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत दर्ज किया केस, आतंकी साजिश का शक

संक्षेप: लाल किला के पास कार बम धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने UAPA लगाकर आतंकी वारदार की धाराएं जोड़ी हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है; अब यह केस NIA को ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है और दो संदिग्धों की तलाश जारी है।

Tue, 11 Nov 2025 05:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार बम धमाके में दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है। अब यह मामला सीधे आतंकी वारदात की श्रेणी में आ गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया है।

UAPA लगने से पलट गया पूरा मामला

कोतवाली थाने में दर्ज FIR में साफ लिखा है कि यह धमाका कोई साधारण हादसा नहीं था। धारा 16 आतंकी कृत्य के लिए और धारा 18 साजिश रचने के लिए लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में विस्फोटक की मात्रा और तरीका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। सुबह 6 बजे NIA की 20 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच रही है। केस अब NIA को ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है।

धमाके में 8 लोगों की मौत, 7 गंभीर घायल

सोमवार शाम 6:52 बजे सब्हाश मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद ह्यूंदै i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसपास की सात गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। लोक नायक अस्पताल में 15 घायल लाए गए। इनमें से 8 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तीन की हालत अभी भी गंभीर है।

गृह मंत्री ने लिया तुरंत ऐक्शन

धमाके की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मिनट के अंदर क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और NSG की टीमें मौके पर भेजीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा खुद रात 8 बजे से मौके पर मौजूद हैं। शाह ने कहा, “UAPA लग चुकी है। हर एंगल से जांच होगी। दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

कार का मालिक ट्रेस, दो संदिग्ध लापता

पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर लिया है। यह गाड़ी 2023 में नोएडा से रजिस्टर्ड हुई थी। CCTV फुटेज में कार में दो लोग नजर आ रहे हैं। दोनों अभी फरार हैं। विस्फोटक की केमिकल रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। RDX या समान शक्तिशाली विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है।

लाल किला क्षेत्र पूरी तरह सील

धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। आसपास के स्कूल-कॉलेज आज बंद रहेंगे। भारी पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से पूरी स्थिति की जानकारी ली है। पुलिस का कहना है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। जैसे ही NIA का पहला बयान आएगा, उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
