लाल किला ब्लास्ट: दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत दर्ज किया केस, आतंकी साजिश का शक

संक्षेप: लाल किला के पास कार बम धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने UAPA लगाकर आतंकी वारदार की धाराएं जोड़ी हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है; अब यह केस NIA को ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है और दो संदिग्धों की तलाश जारी है।

लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार बम धमाके में दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है। अब यह मामला सीधे आतंकी वारदात की श्रेणी में आ गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

UAPA लगने से पलट गया पूरा मामला कोतवाली थाने में दर्ज FIR में साफ लिखा है कि यह धमाका कोई साधारण हादसा नहीं था। धारा 16 आतंकी कृत्य के लिए और धारा 18 साजिश रचने के लिए लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में विस्फोटक की मात्रा और तरीका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। सुबह 6 बजे NIA की 20 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच रही है। केस अब NIA को ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है।

धमाके में 8 लोगों की मौत, 7 गंभीर घायल सोमवार शाम 6:52 बजे सब्हाश मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद ह्यूंदै i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसपास की सात गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। लोक नायक अस्पताल में 15 घायल लाए गए। इनमें से 8 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तीन की हालत अभी भी गंभीर है।

गृह मंत्री ने लिया तुरंत ऐक्शन धमाके की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मिनट के अंदर क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और NSG की टीमें मौके पर भेजीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा खुद रात 8 बजे से मौके पर मौजूद हैं। शाह ने कहा, “UAPA लग चुकी है। हर एंगल से जांच होगी। दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

कार का मालिक ट्रेस, दो संदिग्ध लापता पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर लिया है। यह गाड़ी 2023 में नोएडा से रजिस्टर्ड हुई थी। CCTV फुटेज में कार में दो लोग नजर आ रहे हैं। दोनों अभी फरार हैं। विस्फोटक की केमिकल रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। RDX या समान शक्तिशाली विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है।