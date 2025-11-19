कौन है 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट जासिर? दिल्ली दहलाने के लिए जो बना रहा था ड्रोन

संक्षेप: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके के मामले में 20 वर्षीय छात्र जासिर बिलाल वानी को NIA की 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है, जिस पर कथित तौर पर ड्रोन मोडिफाई करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करके तकनीकी सपोर्ट देने का आरोप है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके के मामले में एक और चौंकाने वाला नाम जोड़ दिया। ये है 20 साल का जासिर बिलाल वानी। पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा घेरे में कोर्ट लाए गए इस युवक को NIA ने 10 दिन की कस्टडी में ले लिया है।

ड्रोन और रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था स्टूडेंट? NIA का दावा है कि कुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेवडोरा में पढ़ने वाला जासिर कोई आम स्टूडेंट नहीं था। उसने कथित तौर पर ड्रोन को हथियार बनाने लायक मोडिफाई किया और रॉकेट बनाने की कोशिश भी की। ये सब कुछ इसी धमाके के लिए तकनीकी सपोर्ट देने के इरादे से किया गया था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार पिछले हफ्ते अनंतनाग के काजीगुंड से जासिर को उसके मामा के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उठाया था। सोमवार को औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसे NIA के हवाले कर दिल्ली लाया गया।

पड़ोसी थे दो डॉक्टर भाई जासिर के पड़ोसी हैं डॉ. आदिल और डॉ. मुजफ्फर राथर। ये दोनों भाई इस पूरे टेरर मॉड्यूल के कथित सरगना माने जा रहे हैं। छोटा भाई आदिल सहारनपुर से पकड़ा जा चुका है, जबकि बड़ा भाई मुजफ्फर इस वक्त अफगानिस्तान में बताया जा रहा है।

पिता ने खुद को आग लगा ली जासिर और उसके मामा को पुलिस उठाए जाने के अगले ही दिन रविवार को उसके पिता बिलाल अहमद वानी ने खुद पर कैरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। सोमवार को अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं जासिर की बुआ नसीमा ने मीडिया से कहा, “लड़का डॉक्टर साहब से सिर्फ इसलिए मिलता-जुलता था क्योंकि वो डॉक्टर थे। हमें कभी शक नहीं हुआ। मेरा पति और जासिर दोनों बेकसूर हैं। हम बहुत साधारण परिवार से हैं, हमें रिहा कर दिया जाए।”