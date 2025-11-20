दिल्ली ब्लास्ट: जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और कर्मचारी

संक्षेप: दिल्ली विस्फोट की जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। सुरक्षा एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच कर रही हैं।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के मामले की जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। सुरक्षा एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों के सख्त रुख से विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारी बुधवार को अपने सामान को वाहनों में भरकर कैंपस गेट से बाहर निकलते देखे गए। यूनिवर्सिटी के सूत्रों की मानें तो वे छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। सुरक्षा एजेंसियां के ​​अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच करने से छात्रों और कर्मचारियों में चिंता देखी जा रही है। यूनिवर्सिटी सूत्रों की मानें तो कई कर्मचारी अपने सामान के साथ गेट से निकलते देखे गए। कर्मचारी छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी छोड़ने वालों की संख्या का पता लगा रही हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसियों को शक है कि यूनिवर्सिटी छोड़ने वालों में कई आतंकवादियों से जुड़े थे। सूत्रों ने बताया कि कई ने अपना मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया है। हालांकि डेटा रिकवर कर जांच किए जाने के भी संकेत मिले हैं।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस भी ऐक्टिव है। पुलिस हॉस्टल और यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर रहने वाले छात्रों के कमरों की तलाशी ले रही है। अब तक एक हजार से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। जांच एजेंसियों ने 35 साल की एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि उसने हमलावर डॉ. उमर उन नबी को नूंह की हिदायत कॉलोनी में कमरा किराए पर दिया था।

बताया जाता है कि यह महिला आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली धमाकों के बाद से ही फरार चल रही थी। सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद उसके परिवार की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने हमलावर डॉ. उमर से संबंधों का पता लगाने के लिए नूंह में 7 अन्य लोगों से भी पूछताछ की। हमलावर डॉ. उमर ने नूंह के किराए के कमरे में रहने के दौरान कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था।