दिल्ली कार धमाका सुसाइड अटैक नहीं, घबराहट में किया गया था विस्फोट

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया बै। अब तक हुई जांच में सामने आया है ये कि कार धमाका आत्मघाती हमला (Suicide Blast) नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने दबाव में आकर घबराहट में इसे ट्रिगर किया था।

Tue, 11 Nov 2025 09:23 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया बै। अब तक हुई जांच में सामने आया है ये कि कार धमाका आत्मघाती हमला (Suicide Blast) नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने दबाव में आकर घबराहट में इसे ट्रिगर किया था। एजेंसियों को आशंका है कि संदिग्ध ने दबाव में आकर यह जल्दबाजी में कदम उठाया।

एएनआई सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया। एजेंसी के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि बम समय से पहले ही फट गया था और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे मिले। विस्फोट के समय गाड़ी भी चल रही थी और आईडी में भारी नुकसान करने की क्षमता भी नहीं थी। उधर गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई निर्देश दिए। गृह मंत्री ने औपचारिक रूप से इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंप दी है। NIA को घटना की गहन जांच करने और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) को भी निर्देश दिया है कि धमाके वाली जगह से इकट्ठे किए गए सैंपल की बारीकी से जांच करें। इसके साथ गृह मंत्री ने अपराधियों की तलाश के आदेश दिए है।

उधर मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चौकसी और सघन निरीक्षण बढ़ा दिया गया। इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। आतंकवाद-रोधी एजेंसियों और पुलिस दलों ने लखनऊ सहित कई शहरों में तलाशी अभियान चलाया।

राजधानी लखनऊ में आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस), लखनऊ पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने दिल्ली विस्फोट मामले में पहले गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद के मुत्तकीपुर स्थित आवास पर गहन तलाशी अभियान चलाया।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने शाहीन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दस्तावेज इकट्ठे किए और परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ की। शाहीन के पिता सैयद अहमद अंसारी ने संवाददाताओं को बताया कि वह दिल्ली धमाके के मामले में अपनी बेटी की कथित संलिप्तता के बारे में सुनकर हैरान हैं।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
