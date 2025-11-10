लगा कि धरती फट गई, धमाके से मैं 3 बार गिरा; चश्मदीद ने बताया दिल्ली में विस्फोट के वक्त क्या हुआ
संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमासे से हड़कंप मच गया है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक लोगों को सुनाई दी।
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमासे से हड़कंप मच गया है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक लोगों को सुनाई दी। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक शक्स ने बताया कि धमाका होते ही ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। इसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं तीन बार गिर गया। मेरे साथ और भी कई लोग मौजूद थे और हमें लगा कि हम मरने वाले हैं।
चश्मदीद ने कहा, धमाके के समय में दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने जिंदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा। ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे। वहीं एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि हम सब सहम गए। हमने आगे जाकर देखा किसी का हाथ पड़ा हुआ था तो किसी का पैर पड़ा था। कुछ लोगों ने बताया कि इस हादसे की आवाज से आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सभी एजेंसियां, एफएसएल, एनआईए, यहां मौके पर हैं। घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री ने भी हमें बुलाया है।