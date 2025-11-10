Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Red Fort Car Blast Delhi High Alert Huge Explosion
काफी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, गाड़ियों के उड़े परखच्चे; पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास भीषण हादसा हो गया है। यहां मेट्रो गेट नंबर एक के पास कार में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के एक शख्स के मौत की खबर भी सामने आ रही है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 07:59 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के लाल किले के पास भीषण धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है। यहां मेट्रो गेट नंबर एक के पास कार में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका इतना भीषण था कि काफी दूर इसकी आवाज सुनाई थी। इसके अलावा आसपास के दुकानों के शीशे तक टूट गए। इस हादसे के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया है। इसके अलावा घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये धमाका शाम के करीब 7 बजे के आसपास हुआ है। चश्मदीदों का कहना है कि ये धमाका इतना तेज था कि जमीन तक हिल गई।

गाड़ियों के परखच्चे तक उड़े

जानकारी के मुताबिक इस धमामके के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए। धमाका हाई इंटेंसिटी का बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के साथ एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

यह घटना ऐसे दिन हुई है जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।

फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद तीन डॉक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। धौज गांव में एक डॉक्टर द्वारा किराए पर लिए गए एक घर से 360 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
