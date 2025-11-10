काफी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, गाड़ियों के उड़े परखच्चे; पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास भीषण हादसा हो गया है। यहां मेट्रो गेट नंबर एक के पास कार में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के एक शख्स के मौत की खबर भी सामने आ रही है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

दिल्ली के लाल किले के पास भीषण धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है। यहां मेट्रो गेट नंबर एक के पास कार में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका इतना भीषण था कि काफी दूर इसकी आवाज सुनाई थी। इसके अलावा आसपास के दुकानों के शीशे तक टूट गए। इस हादसे के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया है। इसके अलावा घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये धमाका शाम के करीब 7 बजे के आसपास हुआ है। चश्मदीदों का कहना है कि ये धमाका इतना तेज था कि जमीन तक हिल गई।

गाड़ियों के परखच्चे तक उड़े जानकारी के मुताबिक इस धमामके के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए। धमाका हाई इंटेंसिटी का बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के साथ एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

यह घटना ऐसे दिन हुई है जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।