लालकिला ब्लास्ट का आरोपी शोएब 10 दिन की NIA हिरासत में, आमिर की रिमांड बढ़ी

संक्षेप: लालकिले के पास हुए दिल्ली बम धमाके के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार सातवें आरोपी शोएब को दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है, वहीं पहले आरोपी आमिर राशिद अली की हिरासत सात दिन और बढ़ा दी गई है, जबकि जांच एजेंसी द्वारा 10 डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिले के पास हुए दिल्ली बम धमाके मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए सातवें आरोपी शोएब को दस दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत में भेज दिया है।

वहीं, मामले में गिरफ्तार पहले आरोपी आमिर राशिद अली की हिरासत आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने आमिर की हिरासत सात दिन और बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को एनआईए द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए ने शोएब को हिरासत में भेजने और आमिर की अधिक हिरासत की मांग की थी। एनआईए की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

10 डॉक्टरों से पूछताछ एनआईए ने बुधवार को लखनऊ और सहारनपुर में 10 डॉक्टरों से पूछताछ की। इनमें चार डॉक्टरों से लखनऊ और छह डॉक्टरों से सहारनपुर की देवबंद यूनिट ने पूछताछ की गई है।