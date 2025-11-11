सुबह कार की एंट्री, शाम ढलते ही हो गया ब्लास्ट; दिल्ली बम धमाके की पूरी टाइमलाइन

संक्षेप: सोमवार सुबह 8:04 बजे हरियाणा नंबर की एक हुंडई i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह से लेकर दोपहर तक इसने कई जगह चक्कर लगाया। शाम को 3 घंटे एक मस्जिद की पार्किंग में खड़े होने के बाद शाम को ब्लास्ट हो गया।

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भयंकर बम धमाके से दहल गई। बाकी शाम की तरह लाल किले के पास लोगों का जमावड़ा था,इसी बीच एक आई20 कार में हुआ विस्फोट ने कोहराम मचा दिया। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ऊपर घायल हैं। कई की शिनाख्त डीएनए से होनी है। मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर है, जिसके भाईयों और परिवार से पूछताछ हो रही है। इस बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरी घटना कब और कैसे हुई। आइए आपको दिल्ली कार धमाके की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं।

समझिए पूरी टाइमलाइन सोमवार सुबह 8:04 बजे- हरियाणा नंबर की एक हुंडई i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह से लेकर दोपहर तक इसने कई जगह चक्कर लगाया।

3:19 बजे: हुंडई आई20 कार इसके बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर1 के पास पहुंची। और सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। कार यहां लगभग 3 घंटे तक खड़ी थी।

शाम 6:48 बजे: तीन घंटे बाद दिए समय पर सफेद हुंडई कार पार्किंग से निकली जैसा कि सीसीटीवी में कैद हुआ और कुछ मिनटों बाद यह लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नं1 के पास लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंची।

शाम 6:52 बजे: ठीक 4 मिनट बाद, उसी सफेद हुंडई i20 कार में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज चांदनी चौक के बाजार ही नहीं लाजपत राय मार्केट,भागीरथी पैलेस तक सुनाई दी। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं।

शाम 7:00 बजे : धमाके ने लगभग 6 गाड़ियों को जलाकर स्वाहा कर दिया था। आग की लपटों को बुझाने के लिए 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। आसपास का इलाका सील कर दिया गया।

शाम 7:02 बजे: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली की स्पेशल सेल की टीमें जांच के लिए घटनास्थल पहुंचीं।

शाम 7:29 बजे: लगभग 37 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया गाय। जांच और सुराग जुटाने की कार्रवाई तेज की गई।

शाम 7:30 बजे के बाद: दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच और तेज की। बदरपुर बॉर्डर से लाल किला तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। 100 के करीब फुटेज देखी गईं, उन्हें जांचा गया।