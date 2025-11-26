लाल किले ब्लास्ट को 15 दिन बीत गए, लेकिन पीड़ितों के जख्म अभी भी हैं ताजा

संक्षेप: दिल्ली के लाल किला के पास हुए भयानक ब्लास्ट के 15 दिन बाद भी 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायलों के परिजन और पीड़ित गहरे सदमे में हैं; वे बहरेपन, पैनिक अटैक और गंभीर मनोवैज्ञानिक दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सरकारी काउंसलिंग सहायता नहीं मिली है।

दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 10 नवंबर को हुए इस धमाके को पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन पीड़ितों की जिंदगी अभी भी उसी पल में अटकी हुई है।

रात को चीखकर उठता है 21 साल का लड़का टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 21 साल के राहुल कौशिक कनॉट प्लेस में 3डी एनिमेशन का कोर्स कर रहा था। हर सोमवार वह दोस्त अंकुश के साथ गौरी शंकर मंदिर जाता था। उस दिन भी गया। धमाका हुआ तो राहुल कई मीटर दूर जा गिरा। खून बह रहा था, फिर भी उठा और अंकुश को ढूंढने दौड़ा। अंकुश मिला, लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई।

राहुल को बाएं कान से बिल्कुल सुनाई दे रहा। दाहिने कान भी ठीक से काम नहीं कर रहा। रात में तीन-चार घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही सब वापस लौट आता है। वह चीखकर उठ जाते हैं, सांस फूलती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब वो कॉलेज नहीं जा रहे, घर से बाहर भी नहीं निकलते।

नौकरी गई, शादी टल गई दरियागंज की 23 साल की शाइना का बायां कान भी काम नहीं कर रहा। दाहिने कान से भी कम सुनाई देता है। अस्पताल से लौटी तो ऑफिस ने नौकरी से निकाल दिया। अगले महीने शादी थी, वह भी टल गई। रात भर नींद नहीं आती। सिर के अंदर अभी भी वही धमाका गूंजता रहता है।

घर का इकलौता कमाने वाला, अब चल नहीं सकता

33 साल के कैब ड्राइवर भवानी शंकर शर्मा उसी विस्फोटक कार के ठीक पीछे थे। दाहिना चेहरा और हाथ जख्मी हो गया। पैर की मांसपेशियां फट गईं। डॉक्टरों ने कहा कम से कम छह महीने काम नहीं कर पाएंगे। गाड़ी जल गई, कमाई बंद हो गई। डॉक्टर के पास जाने के लिए दूसरी कैब में बैठे तो पैनिक अटैक आया। आज भी कान में वही घंटियां और चीखें गूंजती हैं।