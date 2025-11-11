कैसे, क्यों और किसने? दिल्ली लालकिले धमाके के अनसुलझे सवाल; पूरी कहानी क्या?

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में ANFO विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है और डॉ. उमर मोहम्मद को संभावित फिदायीन मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन कई अहम सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं।

दिल्ली में लालकिले के पास सोमवार शाम को भयंकर धमाका हुआ। ये धमाका सफेद हुंडई i20 कार में हुआ, जो उस वक्त रेड लाइट पर खड़ी थी। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना तीव्र था कि आसपास की 12 से अधिक गाड़ियां आग की लपटों में लिपट गईं और मलबा 100 मीटर दूर तक बिखर गया, लेकिन पारंपरिक बम की तरह कोई गड्ढा या शैलनल के टुकड़े नहीं मिले। इस धमाके को लेकर ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जांच टीमों को अभी तक जवाब नहीं मिले हैं।

आखिर कौन था विस्फोटक था? ये दिल्ली कैसे पहुंचा? प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच से पता चला कि विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल (ANFO) के घातक मिश्रण से हुआ, जिसे डेटोनेटर से सक्रिय किया गया, और यह सामग्री बड़े आतंकी हमलों में इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन में यह खतरनाक मिश्रण कैसे पहुंचा, इसका स्रोत फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा माना जा रहा है, जहां हाल ही में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। जांच एजेंसियां सीमावर्ती चेकपॉइंट्स पर लापरवाही या आंतरिक नेटवर्क की भूमिका तलाश रही हैं, लेकिन कोई ठोस सुराग अभी नहीं मिला।​

क्या कार डॉ. उमर मोहम्मद चला रहा था? उसके साथ कोई और भी था? अभी तक जितने सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें कार को एक संदिग्ध चलाता दिख रहा है। माना जा रहा है कि ये संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद था, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का सदस्य और संभावित सूइसाइड बॉम्बर माना जा रहा है, जिसकी पहचान पुलवामा के निवासी के रूप में हो चुकी है। डॉ. उमर 36 वर्षीय डॉक्टर था। माना जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल खुलासे के बाद घबरा कर विस्फोट ट्रिगर किया। हालांकि डीएनए टेस्ट से पुष्टि बाकी है। उसके परिवार के छह सदस्यों को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या वह अकेला था या बड़े संगठन का मोहरा, इसकी ट्रेस अभी लापता बनी हुई है।​

हाई-सिक्योरिटी जोन में कार कैसे पहुंची? कार बादरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में प्रवेश की, लाल किले तक दो-तीन घंटे रुक-रुक कर चली, लेकिन हाई-सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर बिना रोके कैसे पार्किंग क्षेत्र में पहुंच गई, यह सुरक्षा दीवार में दरार का संकेत देता है। सीसीटीवी फुटेज से कार के लाल किले के पास सुनेहरी मस्जिद पार्किंग में तीन घंटे रुकने और मास्क पहने ड्राइवर के दिखने की पुष्टि हुई, लेकिन 100 से अधिक क्लिप्स की जांच में जाली दस्तावेजों या चेकिंग लापरवाही का सुराग नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि खुफिया इनपुट्स को नजरअंदाज करने से यह संभव हुआ, जो जांच का केंद्र बनेगा।​

पार्किंग में कार तीन घंटे खड़ी करने के दौरान संदिग्ध कहां था? सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि धमाके से पहले डॉ. उमर मोहम्मद ने सुनेहरी मस्जिद पार्किंग में कार को करीब तीन घंटे तक खड़ा रखा और पूरे समय वह कार के अंदर ही बैठा रहा बिना बाहर निकले। संदिग्ध या तो किसी का इंतजार कर रहा था या निर्देश प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था, जो फिदायीन हमले की योजना का हिस्सा हो सकता है। डीएनए टेस्ट से पुष्टि होगी कि कार में मरने वाला यही डॉ. उमर था, लेकिन फुटेज में मास्क पहने व्यक्ति के रूप में उसकी मौजूदगी साफ दिखी

फरीदाबाद मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? फरीदाबाद के धौज गांव से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एके-47 राइफल, पिस्टल और टाइमर जब्त हुए, जो जयश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद से जुड़े 'व्हाइट-कॉलर' डॉक्टर्स मॉड्यूल से बरामद किए गए। लाल किला धमाका इसी मॉड्यूल का फिदायीन हिस्सा प्रतीत होता है, जहां डॉ. उमर के सहयोगी डॉ. मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद घबरा कर हमला किया गया। एनआईए और दिल्ली पुलिस दोनों घटनाओं के बीच लिंक तलाश रही हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय साजिश या पाकिस्तान कनेक्शन की पूरी तस्वीर अस्पष्ट है।​

धमाके के पीछे की वजह क्या? लाल किला जैसे ऐतिहासिक प्रतीक को निशाना बनाने से संदेह है कि मकसद स्वतंत्रता स्मारक को अपमानित कर राजनीतिक संदेश देना था, या दिल्ली में दहशत फैलाना। जयश-ए-मोहम्मद का हाथ माना जा रहा है, जो श्रीनगर में पोस्टरों के बाद मॉड्यूल बस्ट के जवाब में केंद्रीय दिल्ली को टारगेट करने का प्रयास था। लेकिन क्या यह घरेलू कलह या अंतरराष्ट्रीय साजिश से प्रेरित था, इसकी पुष्टि बाकी है।​

क्या यह आतंकी हमला था? सूत्रों के अनुसार जयश-ए-मोहम्मद का लिंक संदिग्ध है, जो पुलवामा जैसे IED हमलों का पैटर्न फॉलो करता है और यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पहलुओं की जांच का ऐलान किया है, जिसमें एनएसजी, आईबी और रॉ शामिल हैं, लेकिन पुष्टि के बिना आशंका बनी हुई है। आज गृह मंत्रालय की बैठक में सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई।​