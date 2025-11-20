पाक, चीन में पढ़ने वाले डॉक्टरों का डेटा मांग रहीं एजेंसियां, दिल्ली धमाके से कनेक्शन?

संक्षेप: लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पुलवामा-फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के ज्यादातर सदस्य डॉक्टर हैं, जिसके बाद सीबीआई, दिल्ली पुलिस और एनआईए ने विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

दिल्ली के लालकिले के पास हुए आत्मघाती बम धमाके में 12 लोग मारे गए थे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पुलवामा-फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के ज्यादातर सदस्य डॉक्टर हैं। इनमें से कई ने विदेश से एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अब जांच एजेंसियां विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की जानकारी जुटा रही है।

तीनों बड़ी एजेंसियां एक साथ मैदान में CBI, दिल्ली पुलिस और NIA ने दिल्ली-NCR के सभी बड़े-छोटे अस्पतालों और क्लीनिकों को पत्र भेजा है। पत्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और UAE से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टरों की पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, जॉइनिंग डेट, डिग्री की कॉपी और मौजूदा पोस्टिंग का ब्योरा शामिल है।

पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश एक वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हम संदिग्धों के पुराने सहपाठियों, दोस्तों और संपर्कों की पहचान करना चाहते हैं। मॉड्यूल के कथित सरगना डॉ. उमर उन नबी श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, लेकिन बाकी सदस्यों के विदेशी कनेक्शन संदेह पैदा कर रहे हैं। इसलिए इन चार देशों से पढ़े सभी डॉक्टरों की जांच होगी। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक खाते और क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे।”

अस्पताल परेशान, DMC की ओर टाला मामला कई बड़े अस्पतालों ने एजेंसियों को जवाब दिया है कि पूरी लिस्ट तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) के पास होती है, हमसे क्यों मांग रहे हो? DMC के सदस्यों का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से दिल्ली के बहुत कम छात्र पढ़ने जाते हैं, लेकिन चीन और UAE से हजारों की संख्या में आते हैं।