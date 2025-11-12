Hindustan Hindi News
कैसे एक डॉक्टर बन गया इतना खूंखार आतंकी, दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड उमर मोहम्मद की पूरी कहानी

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है; सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि यह एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड पुलवामा का 35 वर्षीय डॉक्टर उमर उन-नबी था, जो जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ा था।

Wed, 12 Nov 2025 08:14 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये महज एक धमाका नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। एक हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट ने कम से कम 10 लोगों की जान ले ली और कई को घायल कर दिया। जांचकर्ताओं की नजर में कार चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि पुलवामा का 35 साल का डॉक्टर उमर उन-नबी था। इससे पहले पुलिस ने फरीदाबाद से डॉक्टरों के ग्रुप को पकड़ा था, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं दिल्ली धमाके का कथित मास्टरमाइंड उमर एक पढ़ने लिखने वाला युवा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसने आतंक की राह पकड़ ली।

फरीदाबाद रेड्स ने खोला राज

सब कुछ शुरू हुआ फरीदाबाद में 9 नवंबर को हुई छापेमारी से। पुलिस ने उमर के साथियों से जुड़े ठिकानों से करीब 3 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और हथियार बरामद किए। घबराहट में उमर ने कार में विस्फोटक सामग्री लादकर दिल्ली की ओर रुख किया। शायद वो सबूत मिटाने या छिपाने की कोशिश कर रहा था। जांचकर्ता बताते हैं, "वह दबाव में था, क्योंकि उसके साथी पकड़े जा रहे थे।" 29 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज में उमर को उसी i20 में दो संदिग्धों के साथ देखा गया, जो अब हिरासत में हैं।

कैसे डॉक्टर ने पकड़ी आतंक की राह?

उमर कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट, उसने अनंतनाग और फरीदाबाद के अस्पतालों में काम किया। पिछले तीन साल से अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। परिवार का कहना है कि वो अनमैरिड था और अकेला किराए के कमरे में रहता था। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन असल में वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। उसके करीबी दो कश्मीरी डॉक्टर – अदील राथर और मुजम्मिल गनाइया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलवामा से दिल्ली तक फैला यह नेटवर्क डॉक्टरों की डिग्री और केमिकल एक्सेस का फायदा उठाकर बम बनाता था। पुलिस का दावा है कि इस मॉड्यूल में 10 लोग हैं, जिनमें 5-6 डॉक्टर भी हैं।

क्या कह रहा परिवार?

पुलवामा के कोइल गांव में उमर की मां और दो भाइयों को हिरासत में लिया गया ताकि डीएनए सैंपल लिया जा सके। उसके परिवार ने बताया कि उमर से शुक्रवार को बात हुई वो घर आने वाला था। वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था और शांत स्वभाव का था। दो महीने से घर नहीं आया, बस काम और एग्जाम का तनाव बताया। परिवार इस साजिश से अनजान था, लेकिन जांचकर्ता कहते हैं कि उमर 10 दिन से फरार था, पांच मोबाइल नंबर बंद, डिजिटल फुटप्रिंट भी मिटाए थे। वो फरीदाबाद के धौज गांव में छिपा हुआ था और फिर दिल्ली की ओर बढ़ा।

डीएनए टेस्ट और कानूनी शिकंजा

कार के जले अवशेषों से मिले शव की डीएनए जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए, विस्फोटक कानून और हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की। ब्लास्ट साइट से मिले अमोनियम नाइट्रेट के निशान फरीदाबाद के स्टॉक से मैच कर रहे। फॉरेंसिक टीमें फाइनेंस और कम्युनिकेशन ट्रेल खंगाल रही हैं। यह मॉड्यूल हाल के वर्षों का सबसे अनोखा आतंकी गिरोह साबित हो रहा – जहां स्टेथोस्कोप की जगह बम बनाने का सामान था।

