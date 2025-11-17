Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort blast search of two mobile phone of dr umar nabi
फैज इलाही मस्जिद में उमर के 15 मिनट और 2 मोबाइल, इनमें ही दिल्ली धमाके के बाकी राज

फैज इलाही मस्जिद में उमर के 15 मिनट और 2 मोबाइल, इनमें ही दिल्ली धमाके के बाकी राज

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास पिछले सोमवार को हुए कार धमाके से जुड़े कई राज खुल चुके हैं तो बहुत से रहस्यों से अब भी पर्दा उठना बाकी है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिदायीन हमला करने वाले डॉ. उमर उन नबी किन लोगों के संपर्क में था।

Mon, 17 Nov 2025 09:47 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास पिछले सोमवार को हुए कार धमाके से जुड़े कई राज खुल चुके हैं तो बहुत से रहस्यों से अब भी पर्दा उठना बाकी है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिदायीन हमला करने वाले डॉ. उमर उन नबी किन लोगों के संपर्क में था। इसका खुलासा करने के लिए पुलिस को नबी के पास मौजूद रहे दो मोबाइल फोन की तलाश है। इसके अलावा धमाके वाले दिन तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में बिताए 15 मिनट से भी कई राज बाहर आ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उमर नबी हमले से कुछ ही दिन पहले हरियाणा में एक दवा की दुकान में दो मोबाइल फोन के साथ सीसीटीवी में दिखा है। आतंकी हमले की जांच में ये दो फोन ही सबसे अहम कड़ी हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये दोनों फोन मिल जाएं तो यह तुरंत पता चल जाएगा कि उमर नबी ने किनके इशारे पर और किस-किस की मदद से इस घटना को अंजाम दिया, इस साजिश में कौन-कौन शामिल था।

ये भी पढ़ें:अल-फलाह की कमाई, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दुबई में लगाई; वहीं चले जाने की आशंका

30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इस्तेमाल किए दो फोन

यह भी पता चला है कि दिल्ली, फरीदाबाद और मेवात में उससे जुड़े 5 फोन थे। उसने जिन दो फोन का इस्तेमाल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच किया वे गायब हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी पहेली से पर्दा उठाने में सबसे अहम हो सकते हैं। पिछले एक सप्ताह में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक साथ काम करके नबी के आखिरी 36 घंटे की मिनट-दर-मिनट गतिविधियों का ब्योरा जुटाया है।

मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बंद किए पुराने नंबर

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि उसके दो पुराने नंबर 30 अक्टूबर को डिएक्टिवेट कर दिए गए थे। यह ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन उसका करीबी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता है। इससे पता चलता है कि नबी को खबर हो गई थी कि एजेंसियों ने वॉइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। उसने अपने पुराने फोन्स को बंद कर दिया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे दो नए नंबर लिए।

दो फोन के साथ सीसीटीवी में दिखा था उमर

30 अक्टूबर को उमर धौज मार्केट में दिखा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 800 मीटर की दूरी पर वह एक मेडिकल स्टोर में बैठा दिखा। उसके पास एक काला बैग और दो फोन थे। वह एक फोन दुकानदार को चार्जिंग के लिए देता है तो दूसरा उसके हाथ में ही रहता है। जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक दो फोन का इस्तेमाल बताता है कि वह एक का इस्तेमाल सामान्य बातचीत के लिए करता होगा जबकि दूसरा हैंडलर्स और ऑपरेशनल बातचीत के लिए।

9 नवंबर के बाद फोन के साथ नहीं दिखा उमर

इसके बाद से जांचकर्ताओं ने 65 से अधिक सीसीटीवी क्लिप का पता लगाया है जिनमें नबी दिख रहा है। 9 नवंबर की शाम के बाद खलीलपुर, रेवासां टोल प्लाजा, फरीदाबाद और दिल्ली में कई सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हैं, हमले से कुछ देर पहले वह तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद में भी दिखा लेकिन किसी में भी वह फोन के साथ नहीं दिख रहा है। जांचकर्ताओं को अंदेशा है कि नबी ने धमाके से पहले फोन किसी को दे दिए या फिर खुद ही नष्ट कर दिया।

फैज इलाही मस्जिद में बिताए 15 मिनट में हो सकते हैं कई रहस्य

नबी फैज इलाही मस्जिद के अंदर 15 मिनट तक रहा। यहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि उसने मास्क उतार दिया था और अकेले ही घूमता रहा। उन्होंने उसे किसी के साथ बातचीत करते या कुछ सामान छोड़ते नहीं देखा। लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि डेटा में कुछ गैप आशंका पैदा करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'डेटा की अनुपस्थिति अपने आप में एक सबूत है। उन 15 मिनट में मस्जिद में कुछ हुआ।'

मस्जिद में आए लोगों से पूछताछ

इस आशंका की वजह से जांचकर्ताओं ने उन लोगों की एक सूची बनाई है जो 10 नवंबर को इस मस्जिद में आए थे, खासतौर पर उस दौरान जिस समय नबी वहां था। जांचकर्ता इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें से तो कोई उसका मददगार नहीं था, जिसने फोन अपने पास रखा हो। इस मस्जिद से नबी सीधे लाल किले के सुनहरी मस्जिद पार्किंग में गया, यहां उसने i20 कार को उस इलाके में पार्क किया जो सीसीटीवी की जद में नहीं है।

अधिकारियों का कहना है कि कम से कम दो अज्ञात मोबाइल उपकरणों (IMEI), जिनकी लोकेशन नूंह और तुर्कमान गेट दोनों के टावर डंप्स में मिली है, अब प्रमुख सुराग के रूप में सामने आ रहे हैं। इन उपकरणों में से एक की लोकेशन 9 और 10 नवंबर को नबी के रूट के लगभग समानांतर पाई गई है।

कोड वर्ड में होती थी बात

एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने बताया कि अब यह बात भी साफ होती जा रही है कि नबी नियमित रूप से सिम कार्ड बदलता था। वह सिग्नल, बैरियर, इलीमेंट जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का खूब इस्तेमाल करता था। वह डिलिवरी, टेस्टिंग, शिपमेंट जैसे कोडेड शब्दों में संवाद करता था- ये शब्द मुजम्मिल के जब्त फोन से मिले हैं।

तेज हो चुकी तलाशी

पुलिस ने फरीदाबाद, नूंह, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम की सीमा से लगे क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज की है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें नबी के रूट से जुड़े मस्जिदों, किराए के कमरों, कोचिंग सेंटरों, खाने-पीने की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर रही हैं। टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे नए किरायेदारों पर नजर रखें और उन इलाकों में पहचान पत्रों की जांच करें जहां प्रवासी मजदूरों और छात्रों का अक्सर आना-जाना रहता है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी
ये भी पढ़ें:उमर और मुज्जमिल ने तुर्किये में जैश के आतंकियों से मिलने के बाद जुटाया विस्फोटक
ये भी पढ़ें:दिल्ली ब्लास्ट: हवाला से मिले 20 लाख रुपयों को लेकर उमर-शाहीन में हुआ था टकराव
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।