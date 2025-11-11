Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Red Fort Blast Pulwama Doctor Umar Brothers Detained as accused first Photo
लालकिले पर धमाका करने वाले आतंकी की पहली तस्वीर आई सामने, पुलवामा से दो भाई पकड़े

लालकिले पर धमाका करने वाले आतंकी की पहली तस्वीर आई सामने, पुलवामा से दो भाई पकड़े

संक्षेप: दिल्ली कार धमाके का कथित मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरीदाबाद से फरार होकर कार में धमाका किया, और अब उसकी पहली तस्वीर सामने आने के साथ ही उसके दो भाइयों को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 09:45 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को जो धमाका हुआ, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस धमाके का कथित मास्टरमाइंड पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद को माना जा रहा है, जो फरीदाबाद से फरार था। उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। जांच एजेंसियों ने उमर के दो भाईयों को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन है डॉक्टर उमर?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर उमर मोहम्मद अल फलाह मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था। वह डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शकील का करीबी साथी था। ये वही दो डॉक्टर हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उमर फरीदाबाद से फरार हो गया। घबराहट में उसने कार में डेटोनेटर फिट किया और धमाका कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, दो और साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया था। उमर ने खुद को उड़ा लिया, लेकिन उसकी साजिश की परतें अब खुल रही हैं।

तीन घंटे पार्किंग में खड़ी की कार

सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सफेद हुंडई i20 (नंबर प्लेट HR 26CE7674) दोपहर 3:19 बजे लाल किले की पार्किंग में घुसी। तीन घंटे से ज्यादा खड़ी रही और शाम 6:30 बजे के करीब निकली। थोड़ी देर बाद ही इस कार में धमाका हो गया। जांच में पता चला कि यह गाड़ी हाथों-हाथ बदलती रही। मार्च 2025 में सलमान ने देवेंद्र को बेची, फिर 29 अक्टूबर को आमिर के पास पहुंची। आखिरकार उमर तक। आमिर और तारिक इस डील में शामिल थे। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

पुलवामा कनेक्शन: भाइयों की गिरफ्तारी

पुलवामा से उमर के दो भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या वे भी इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे? पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। यह ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, कश्मीर से हरियाणा तक फैला जाल बेनकाब हो रहा है। डॉक्टरों का यह 'व्हाइट कॉलर' गिरोह कितना खतरनाक था? जांच आगे बढ़ रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।