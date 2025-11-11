लालकिले पर धमाका करने वाले आतंकी की पहली तस्वीर आई सामने, पुलवामा से दो भाई पकड़े

संक्षेप: दिल्ली कार धमाके का कथित मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरीदाबाद से फरार होकर कार में धमाका किया, और अब उसकी पहली तस्वीर सामने आने के साथ ही उसके दो भाइयों को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को जो धमाका हुआ, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस धमाके का कथित मास्टरमाइंड पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद को माना जा रहा है, जो फरीदाबाद से फरार था। उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। जांच एजेंसियों ने उमर के दो भाईयों को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।

कौन है डॉक्टर उमर? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर उमर मोहम्मद अल फलाह मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था। वह डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शकील का करीबी साथी था। ये वही दो डॉक्टर हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उमर फरीदाबाद से फरार हो गया। घबराहट में उसने कार में डेटोनेटर फिट किया और धमाका कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, दो और साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया था। उमर ने खुद को उड़ा लिया, लेकिन उसकी साजिश की परतें अब खुल रही हैं।

तीन घंटे पार्किंग में खड़ी की कार सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सफेद हुंडई i20 (नंबर प्लेट HR 26CE7674) दोपहर 3:19 बजे लाल किले की पार्किंग में घुसी। तीन घंटे से ज्यादा खड़ी रही और शाम 6:30 बजे के करीब निकली। थोड़ी देर बाद ही इस कार में धमाका हो गया। जांच में पता चला कि यह गाड़ी हाथों-हाथ बदलती रही। मार्च 2025 में सलमान ने देवेंद्र को बेची, फिर 29 अक्टूबर को आमिर के पास पहुंची। आखिरकार उमर तक। आमिर और तारिक इस डील में शामिल थे। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।