Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort blast nuh colony vacated al falah medical college fear
दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी की वजह से दो इलाकों में दहशत, घर छोड़कर जा रहे लोग

दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी की वजह से दो इलाकों में दहशत, घर छोड़कर जा रहे लोग

संक्षेप: लाल किला कार बम धमाके के आरोपी डॉ. उमर उन-नबी के नूंह और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज कनेक्शन सामने आने के बाद नूंह की हिदायत कॉलोनी में लगातार पुलिस छापों से डरकर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 01:24 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुआ धमाका पूरे देश के लिए झटका था। अब इस केस में गिरफ्तार डॉ. उमर उन-नबी ने दो जगहों पर दहशत की लहर छोड़ दी है। पहली हरियाणा के नूंह और दूसरा फरीदाबाद का अल-फलाह मेडिकल कॉलेज।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नूंह की हिदायत कॉलोनी खाली होने लगी

उमर ने धमाके से ठीक पहले नूंह की हिदायत कॉलोनी में करीब 10 दिन गुजारे। वह 10×12 फुट के एक छोटे कमरे में छिपा था। यह कमरा अफसाना का है, जो अभी हिरासत में है। ठहरने का इंतजाम उसके देवर शोएब ने किया था, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नर्सिंग स्टाफ है। शोएब भी गिरफ्तार हो चुका है। तब से इलाके में पुलिस का आना-जाना लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और हरियाणा पुलिस की टीमें दिन-रात छापे मार रही हैं। इससे डर के मारे कम से कम दस परिवार अपना घर छोड़कर चले गए हैं। मंगलवार को गली सुनसान थी। जूते-चप्पल दरवाजों पर पड़े थे और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। 21 साल के महेश वाल्मीकि ने बताया, “हर दो-तीन घंटे में पुलिस आती थी। बार-बार एक ही सवाल। हम डर गए और घर में ताला लगाकर चले गए।”

पड़ोस में रहने वाली रुकसार ने कहा, “बच्चे डरे हुए हैं। बाहर वाले लगातार पूछते हैं कि क्या हुआ। अब हम रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं। जब हालात सामान्य होंगे, तब लौटेंगे।”

अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अधर में

फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में क्लास तो चल रही है, लेकिन कैंपस लगभग खाली है। तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी और कॉलेज संस्थापक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद माहौल डर भरा है। एक कश्मीरी छात्र ने कहा, “हर दिन कोई न कोई शिक्षक गायब हो जाता है। हम मेडिसिन पढ़ने आए थे, छापों और गिरफ्तारियों के डर में नहीं। कॉलेज का अफिलिएशन चला गया तो हमारा भविष्य क्या होगा?”

फाइनल ईयर के एक छात्र ने बताया, “अब डर है कि अस्पताल हमारी डिग्री पर भरोसा करेंगे या नहीं। कहीं रिज्यूमे पर यह दाग न लग जाए कि हमारा कॉलेज आतंक जांच का केंद्र था।” दो वरिष्ठ प्रोफेसर अभी ड्यूटी कर रहे हैं। एक प्रोफेसर ने कहा, “आधे सहकर्मी बिना बताए गायब हैं। प्रशासन चुप है। हम डर के बीच पढ़ा रहे हैं।”

मंगलवार को हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह खुद कैंपस पहुंचे। उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के कमरे का मुआयना किया और स्टाफ-छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि गायब शिक्षकों की तलाश की जा रही है।

कॉलेज गेट के बाहर कारोबार ठप

कॉलेज के बाहर की दुकानें और रेस्त्रां खाली पड़े हैं। रेस्त्रां चलाने वाले मोहम्मद अबीर ने बताया, “पहले डॉक्टर और छात्र सुबह से रात तक आते थे। अब पूरा दिन कोई नहीं आता। बिक्री लगभग शून्य है।” नूर फार्मेसी के मालिक तस्लीम खान ने कहा, “पहले बाहर लाइन लगी रहती थी। अब कोई आने से डरता है।”

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।