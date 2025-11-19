दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी की वजह से दो इलाकों में दहशत, घर छोड़कर जा रहे लोग

संक्षेप: लाल किला कार बम धमाके के आरोपी डॉ. उमर उन-नबी के नूंह और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज कनेक्शन सामने आने के बाद नूंह की हिदायत कॉलोनी में लगातार पुलिस छापों से डरकर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं।

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुआ धमाका पूरे देश के लिए झटका था। अब इस केस में गिरफ्तार डॉ. उमर उन-नबी ने दो जगहों पर दहशत की लहर छोड़ दी है। पहली हरियाणा के नूंह और दूसरा फरीदाबाद का अल-फलाह मेडिकल कॉलेज।

नूंह की हिदायत कॉलोनी खाली होने लगी उमर ने धमाके से ठीक पहले नूंह की हिदायत कॉलोनी में करीब 10 दिन गुजारे। वह 10×12 फुट के एक छोटे कमरे में छिपा था। यह कमरा अफसाना का है, जो अभी हिरासत में है। ठहरने का इंतजाम उसके देवर शोएब ने किया था, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नर्सिंग स्टाफ है। शोएब भी गिरफ्तार हो चुका है। तब से इलाके में पुलिस का आना-जाना लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और हरियाणा पुलिस की टीमें दिन-रात छापे मार रही हैं। इससे डर के मारे कम से कम दस परिवार अपना घर छोड़कर चले गए हैं। मंगलवार को गली सुनसान थी। जूते-चप्पल दरवाजों पर पड़े थे और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। 21 साल के महेश वाल्मीकि ने बताया, “हर दो-तीन घंटे में पुलिस आती थी। बार-बार एक ही सवाल। हम डर गए और घर में ताला लगाकर चले गए।”

पड़ोस में रहने वाली रुकसार ने कहा, “बच्चे डरे हुए हैं। बाहर वाले लगातार पूछते हैं कि क्या हुआ। अब हम रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं। जब हालात सामान्य होंगे, तब लौटेंगे।”

अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अधर में फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में क्लास तो चल रही है, लेकिन कैंपस लगभग खाली है। तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी और कॉलेज संस्थापक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद माहौल डर भरा है। एक कश्मीरी छात्र ने कहा, “हर दिन कोई न कोई शिक्षक गायब हो जाता है। हम मेडिसिन पढ़ने आए थे, छापों और गिरफ्तारियों के डर में नहीं। कॉलेज का अफिलिएशन चला गया तो हमारा भविष्य क्या होगा?”

फाइनल ईयर के एक छात्र ने बताया, “अब डर है कि अस्पताल हमारी डिग्री पर भरोसा करेंगे या नहीं। कहीं रिज्यूमे पर यह दाग न लग जाए कि हमारा कॉलेज आतंक जांच का केंद्र था।” दो वरिष्ठ प्रोफेसर अभी ड्यूटी कर रहे हैं। एक प्रोफेसर ने कहा, “आधे सहकर्मी बिना बताए गायब हैं। प्रशासन चुप है। हम डर के बीच पढ़ा रहे हैं।”

मंगलवार को हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह खुद कैंपस पहुंचे। उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के कमरे का मुआयना किया और स्टाफ-छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि गायब शिक्षकों की तलाश की जा रही है।