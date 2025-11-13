सीरियल ब्लास्ट, 32 कारों में बम लगाने की तैयारी; दिल्ली लाल किला धमाके में बड़ी साजिश का खुलासा

संक्षेप: Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। जानकारी मिली है कि संदिग्ध आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाई थी, 32 कारों में बम लगाने की तैयारी थी।

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, संदिग्ध आतंकियों ने करीब 32 पुरानी गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस कर देशभर में सीरियल धमाकों की योजना बनाई थी।

एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने पहले ही दो कारों i20 और इकोस्पोर्ट कारमें धमाके के लिए बदलाव शुरू कर दिए थे। अब जांच टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या अन्य इसी तरह की गाड़ियां भी हमले की साजिश का हिस्सा थीं।

सीरियल ब्लास्ट और 32 कारों में बम की तैयारी एक खुफिया अधिकारी ने बताया, “i20 और ईकोस्पोर्ट के बाद यह जानकारी मिली कि करीब 32 और पुरानी गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस करने की तैयारी चल रही थी।” सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन वाहनों का नेटवर्क किन इलाकों तक फैला था और इस साजिश के पीछे कौन से आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है।