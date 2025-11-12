दीवार पर चिपके एक पोस्टर से खुल पूरा आतंकी नेटवर्क, दिल्ली धमाके से भी कनेक्शन

संक्षेप: लाल किला बम धमाके की जांच में खुलासा हुआ कि जैश-ए-मोहम्मद का यह डॉक्टर आतंकी नेटवर्क श्रीनगर में दीवार पर चिपके एक पोस्टर से पकड़ा गया, जिसके बाद कश्मीर से फरीदाबाद तक छापेमारी हुई।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। इस धमाके के पीछे पूरे आतंकी नेटवर्क का हाथ सामने आ रहा है। धमाके वाले दिन ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। वहीं जम्मू-कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक छापेमारी चल रही थी। इस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश श्रीनगर के एक इलाके में दीवार पर चिपके पोस्टर के जरिए हुआ। इस पोस्टर को देखकर सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और एक-एककर कई संदिग्ध पकड़े गए।

ये बात है 18 अक्टूबर की रात की। जब जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में एक मोहल्ले की दीवारों पर उर्दू में लिखे पोस्टर चिपके मिले। इन पोस्टर में साफ संदेश साफ था – सुरक्षा बलों और 'बाहरी लोगों' पर जल्द ही 'धमाकेदार हमले' होने वाले हैं। ये पोस्टर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के थे, जो पहले से बैन है। जम्मू-कश्मीर पुलिस हरकत में आई, CCTV फुटेज खंगाले और तीन युवकों को पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये काम चनापोरा मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान के इशारे पर किया गया।

इमाम का काला चिट्ठा शोपियां का रहने वाला इरफान कोई साधारण मौलाना नहीं। 2019 से पहले वो पत्थरबाजी का सरगना था, युवाओं को भारत-विरोधी जहर पिलाता और PoK भेजकर हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाता। आर्टिकल 370 हटने के बाद वो चुप हो गया, बस नमाज पढ़ाने का ढोंग करता रहा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो 'कैनरी की तरह गाने' लगा। उसने पूरा नेटवर्क उगल दिया जो कश्मीर से बाहर तक फैला हुआ।

डॉक्टरों का खूंखार गिरोह इरफान ने नाम लिया कुलगाम के डॉक्टर अदील राथर का। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर रह चुके राथर अब फरीदाबाद के अल फताह मेडिकल कॉलेज में थे। अक्टूबर में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने साथी डॉक्टर मुजम्मिल गनई का पता दिया, जो श्रीनगर से शिफ्ट होकर अल फलाह आए थे। 30 अक्टूबर को गनई पकड़ा गया। फिर खुलासा हुआ कि अल फलाह का ही एक और डॉक्टर उमर उन नबी नेटवर्क में था। गनई ने कबूला कि उनके दोस्त डॉ. शाहीन शाहिद की कार में AK-47 छिपाई थी। पुलिस ने डिजिटल डिवाइस चेक किए तो पाकिस्तान में बैठे JeM हैंडलर से टेलीग्राम चैट मिली।

विस्फोटकों का जखीरा राथर और गनई ने क्लेरिक हाफिज इश्तियाक का नाम उगला, जो फरीदाबाद में किराए का मकान लेकर अल फताह आता-जाता था। वो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जुटाने का मास्टरमाइंड था। छापों में इश्तियाक से 2,563 किलो और मुजम्मिल से 358 किलो विस्फोटक बरामद हुए।