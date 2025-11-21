फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बनी आतंक का अड्डा? अब SIT करेगी हर एंगल से जांच

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद, पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए दो ACP की अगुवाई में SIT गठित की है, जो यूनिवर्सिटी के फंडिंग, गतिविधियों और लोकल सपोर्ट नेटवर्क की हर एंगल से जांच करेगी।

दिल्ली में हुए भयानक ब्लास्ट के बाद अब सारी नजरें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर टिक गई हैं। कई केंद्रीय एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने तो अलग से कमर कस ली है। गुरुवार को पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी, जिसका एकमात्र मकसद है – ये पता लगाना कि आखिर एक यूनिवर्सिटी कैंपस सालों-साल चुपचाप आतंकी मॉड्यूल का गढ़ कैसे बन गया?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

SIT को मिला टास्क दो ACP की अगुवाई वाली इस SIT में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। टीम ने काम शुरू कर दिया है। ये टीम यूनिवर्सिटी के फंडिंग सोर्स, वहां की गतिविधियों, लोकल सपोर्ट नेटवर्क सब कुछ खंगाल रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि आरोपी डॉक्टरों ने कैंपस को अपना सेफ हाउस कैसे बना लिया? विस्फोटक फरीदाबाद से दिल्ली तक कैसे पहुंचे, बिना किसी को कानोकान खबर हुए? SIT को यही सब पता लगाना है।

हर एंगल से होगी जांच पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने SIT को साफ निर्देश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल को पनपने देने वाली सारी खामियां उजागर करो। फंड कहां से आ रहा था? संदिग्धों की आवाजाही कैसे हो रही थी? आसपास के गांवों में कोई लोकल मददगार तो नहीं थे? और सबसे रहस्यमय बात कि ब्लास्ट केस सामने आने के बाद कई फैकल्टी मेंबर गायब कैसे हो गए?

हरियाणा DGP भी पहुंचे कैंपस मंगलवार को हरियाणा के DGP ओपी सिंह खुद यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वहां का माहौल देखकर उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तंत्र पूरी तरह चरमरा गया है। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को उन्होंने पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखने के निर्देश दिए।

विस्फोटक का पता चला शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक का सोर्स फरीदाबाद का धौज गांव बताया जा रहा है। SIT अब चुपचाप इसी रूट पर छापेमारी कर रही है। वो लोग कौन थे वो, जिन्होंने रास्ते में मदद की? कहां-कहां सुरक्षा में चूक हुई? ऐसे सवालों का जवाब पुलिस खोज रही है।