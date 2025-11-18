Hindustan Hindi News
क्या जैश का शू बॉमर था डॉ. उमर? जूते में सबसे खतरनाक विस्फोटक के संकेत मिले

क्या जैश का शू बॉमर था डॉ. उमर? जूते में सबसे खतरनाक विस्फोटक के संकेत मिले

संक्षेप: लालकिले के पास हुए धमाके की गहन जांच में एजेंसियों का शक है कि आरोपी डॉ. उमर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद का 'शू बॉम्बर' हो सकता है, जिसकी कार से अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस वाला जूता बरामद हुआ है और वह तुर्की के 'उकासा' हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था।

Tue, 18 Nov 2025 05:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रमेश त्रिपाठी। नई दिल्ली
लालकिले के पास धमाके के बाद एजेंसियां गहन जांच में जुटी हैं। विस्फोट वाली कार से बरामद जूते में अमोनियम नाइट्रेट और ट्राइएसीटोन ट्राइपेरॉक्साइड (टीएटीपी) के ट्रेस मिलने का भी शक जताया गया है।

दरअसल, तफ्तीश जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए एजेंसियों का फिदायीन डॉ. उमर को लेकर यह शक गहराता जा रहा है कि वह प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शू बॉमर हो सकता है। दरअसल, जांच एजेंसियों को धमाका वाले स्थल से डॉ. उमर मोहम्मद की आई-20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ है। यह भी पता चला है कि जैश समर्थित डॉक्टरों का यह मॉड्यूल पिछले एक साल से फिदायीन हमलावर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। काजीकुंड से हिरासत में लिए गए जसीर उर्फ दानिश ने एजेंसियों से पूछताछ के दौरान यह बताया है कि वह अक्तूबर 2023 में इन डॉक्टरों से मिला था। तभी से डॉ. उमर उसे फिदायीन बनाने के लिए ब्रेनवॉश कर रहा था। वह अक्सर धमाके के लिए फिदायीन बनने और बनाने की बात करता था।

डॉ. शाहीन का खुलासा

जांच के दौरान इस साजिश में अहमद नामक एक नए शख्स की एंट्री भी हुई है, जो मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल में है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उसने जेल में रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। शाहीन सईद ने पूछताछ में बताया कि उसने कई समूह बनाए थे और इन समूहों में से एक की नादिया की जेल में बंद साबिर अहमद अगुवाई करता था।

अबतक की जांच में यह भी पता चला है कि फिदायीन डॉ. उमर तुर्की में मिलने वाले जैश-ए-मोहम्मद के ‘उकासा’ नाम के हैंडलर के निर्देश पर काम रहा था। ‘उकासा’ पर सेशन ऐप के जरिए भारत में अपने मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों से संपर्क में रहने का आरोप है। भारत में सक्रिय डॉक्टरों का यह मॉड्यूल आपास में संवाद करने के लिए थ्रीमा नामक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग स्विस संचार ऐप का इस्तेमाल करता था।

विस्फोटक से जुड़ी 5 अहम बातें

1. क्या है टीएटीपी: एक बेहद खतरनाक और अस्थिर विस्फोटक है, जिसका आतंकी हमलों में व्यापक प्रयोग होता है।

2. क्यों अस्थिर होता है: हल्के झटके, गर्मी या घर्षण से भी इसमें तत्काल विस्फोट हो सकता है।

3. आसानी से उपलब्ध: इसे औद्योगिक रसायनों और घरेलू सामान से तैयार किया जा सकता है, इसलिए आतंकी समूहों की पसंद है।

4. फॉरेंसिक जांच में मुश्किल: टीएटीपी तेजी से विघटित हो जाता है और बहुत कम अवशेष छोड़ता है, जिससे जांच जटिल हो जाती है।

5. क्यों है बड़ी चुनौती: इसकी अस्थिरता, विनाशकारी क्षमता और पकड़ में कम आने की खासियत इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर खतरा बनाती है।

Delhi Car Blast
