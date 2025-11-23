शाहीन सईद ने दिए थे 5 लाख रुपये, बम धमाकों के लिए डॉक्टरों ने किया था 26 लाख का इंतजाम

संक्षेप: लाल किले धमाके में गिरफ्तार आरोपी गनई ने बताया है कि किस तरह मॉड्यूल से जुड़े पांच डॉक्टरों ने एक साथ कई शहरों में धमाकों के लिए आपस में मिलकर 26 लाख रुपये जुटाए थे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि नेटवर्क 2 साल से विस्फोटकों को तैयार करने में जुटा हुआ था।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके से जुड़े वॉइट कॉलर टेटर मॉड्यूल के एक आरोपी मुजम्मिल गनई ने एनआईए की पूछताछ में कई बड़े राज उगले हैं। गनई ने बताया है कि किस तरह मॉड्यूल से जुड़े पांच डॉक्टरों ने एक साथ कई शहरों में धमाकों के लिए आपस में मिलकर 26 लाख रुपये जुटाए थे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि नेटवर्क 2 साल से विस्फोटकों को तैयार करने में जुटा हुआ था।

जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक गनई ने कबूल किया है कि उसने 5 लाख रुपये दिए थे, जबकि अदील अहमद राथर और मुजफ्फर अहमद राथर ने कथित तौर पर क्रमश: 8 लाख और 6 लाख रुपये का सहयोग दिया। यूपी की रहने वाली डॉ. शाहीन सईद ने 5 लाख रुपये दिए जबकि सबसे कम 2 लाख रुपये फिदायीन हमला करने वाले डॉ. उमर उन नबी ने दिए थे। पूरा फंड उमर को सौंपा गया था, इससे संकेत मिलता है कि उसकी भूमिका योजनाओं को अंजाम देने वाले की थी।

गनई ने यह भी बताया है कि 26 क्विंटल एनपीके फर्टीलाइजर गुरुग्राम और नूंह से खरीदने पर करीब 3 लाख रुपये खर्च किए गए थे। नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर एक एनआईए अधिकारी ने कहा, 'उसकी जिम्मेदारी फर्टीलाइजर और अन्य केमिकल लाने की थी। वे रातोंरात विस्फोटक नहीं बना रहे थे। इसकी योजना बहुत ही सावधानी से बनाई जा रही थी।'

अभी तक तीन डॉक्टरों गनई, शाहीन और अदील राथर को गिरफ्तार किया गया है। राथर के भाई मुजफ्फर पर भी इस नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है। बताया जाता है कि वह अफगानिस्तान में है। एजेंसियां निसार उल-हसन की भी तलाश कर रही है जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में उमर, गनई और शाहीन के साथ काम कर चुका है। लाल किले के पास i20 कार में धमाका उमर उन नबी ने किया था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य जख्मी हो गए थे।