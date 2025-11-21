कटे हुए अंग किसके? लाल किला ब्लास्ट में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, DNA जांच से होगा खुलासा

संक्षेप: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद अब यह आशंका है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि घटनास्थल से बरामद हुए कटे हुए अंग, जीभ और दांत जैसे मानव अवशेषों को DNA जांच के लिए भेजा गया है, जिससे यह पता चलेगा कि ये टुकड़े कितने अलग-अलग व्यक्तियों के हैं।

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अभी तक आधिकारिक तौर पर 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की खबर थी, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, उससे लगता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

कटे हुए अंग, जीभ और दांत – किसके हैं ये टुकड़े? लोक नायक अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट साइट से जो मानव अवशेष बरामद हुए थे, उनमें कई कटे हुए हाथ-पैर, एक जीभ और दांत भी शामिल हैं। ये टुकड़े अभी तक किसी शव से मैच नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने इन्हें मंगलवार को स्पेशल DNA टेस्ट के लिए भेज दिया है। जांच से यह पता चलेगा कि ये अवशेष एक व्यक्ति के हैं या अलग-अलग लोगों के। अगर अलग-अलग लोगों के निकले तो मौतों की संख्या 12 से काफी ज्यादा हो सकती है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने चौंकाया 12 पहचाने गए शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है। डॉक्टरों के अनुसार, बाहर के घाव कम थे लेकिन अंदर की क्षति बेहद गंभीर थी। अधिकांश मृतकों के कान के पर्दे फट गए थे। फेफड़े और आंतें बुरी तरह फट चुकी थीं और ऊपरी शरीर पर गहरे घाव और भयानक अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था। एक डॉक्टर ने कहा, “ऐसे धमाकों में मौत ज्यादातर बाहरी चोटों से नहीं, अंदरूनी अंगों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से होती है।”