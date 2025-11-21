Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort blast death toll increase dna test human remains
कटे हुए अंग किसके? लाल किला ब्लास्ट में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, DNA जांच से होगा खुलासा

कटे हुए अंग किसके? लाल किला ब्लास्ट में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, DNA जांच से होगा खुलासा

संक्षेप:

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद अब यह आशंका है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि घटनास्थल से बरामद हुए कटे हुए अंग, जीभ और दांत जैसे मानव अवशेषों को DNA जांच के लिए भेजा गया है, जिससे यह पता चलेगा कि ये टुकड़े कितने अलग-अलग व्यक्तियों के हैं।

Fri, 21 Nov 2025 08:07 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अभी तक आधिकारिक तौर पर 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की खबर थी, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, उससे लगता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कटे हुए अंग, जीभ और दांत – किसके हैं ये टुकड़े?

लोक नायक अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट साइट से जो मानव अवशेष बरामद हुए थे, उनमें कई कटे हुए हाथ-पैर, एक जीभ और दांत भी शामिल हैं। ये टुकड़े अभी तक किसी शव से मैच नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने इन्हें मंगलवार को स्पेशल DNA टेस्ट के लिए भेज दिया है। जांच से यह पता चलेगा कि ये अवशेष एक व्यक्ति के हैं या अलग-अलग लोगों के। अगर अलग-अलग लोगों के निकले तो मौतों की संख्या 12 से काफी ज्यादा हो सकती है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने चौंकाया

12 पहचाने गए शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है। डॉक्टरों के अनुसार, बाहर के घाव कम थे लेकिन अंदर की क्षति बेहद गंभीर थी। अधिकांश मृतकों के कान के पर्दे फट गए थे। फेफड़े और आंतें बुरी तरह फट चुकी थीं और ऊपरी शरीर पर गहरे घाव और भयानक अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था। एक डॉक्टर ने कहा, “ऐसे धमाकों में मौत ज्यादातर बाहरी चोटों से नहीं, अंदरूनी अंगों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से होती है।”

बम की प्रकृति अब भी रहस्य

पोस्टमॉर्टम के दौरान घावों से निकाले गए धातु के टुकड़े और अन्य कण रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) भेजे गए हैं। इनकी जांच से पता चलेगा कि बम में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। वहीं क्या उसमें खास किस्म के केमिकल भरे गए थे। अधिकारी ने बताया, “FSL रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। तब तक यह भी पता चलेगा कि क्या और लोग इस धमाके में जान गंवा चुके हैं।”

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।