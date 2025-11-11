Hindustan Hindi News
हाथ लहराया, गाड़ी से एक मिनट भी नहीं निकला, धमाके वाली कार में बैठे संदिग्ध का CCTV वीडियो

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है। CCTV फुटेज में कार में संदिग्ध बैठा नजर आ रहा है। वो काफी देर तक कार में बैठा रहा।

Tue, 11 Nov 2025 08:38 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। इस हमले में 8 लोग मारे गए और 20 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है। जिस कार में ये धमाका हुआ उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कार में बैठा संदिग्ध नजर आ रहा है। संदिग्ध की एक्टिविटी भी काफी हैरान करने वाली है।

पार्किंग में तीन घंटे खड़ी रही कार

CCTV फुटेज से पता चला है कि नंबर प्लेट HR 26CE7674 वाली यह कार दोपहर 3:19 बजे लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुई थी। शाम 6:30 बजे तक वह यहीं खड़ी रही। सूत्रों के मुताबिक, ड्राइवर ने कार से एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा। वह लगातार कार के अंदर ही बैठा रहा।

बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक का पूरा रूट ट्रेस

पुलिस को एक मिनट का CCTV वीडियो मिला है, जिसमें कार बदरपुर बॉर्डर से गुजरते हुए साफ दिख रही है। एक अन्य वीडियो में ड्राइवर का हाथ खिड़की से बाहर निकला हुआ है। एक अन्य तस्वीर में वह नीले-काले टी-शर्ट में नजर आ रहा है। पुलिस अब कार के पूरे रूट की जांच कर रही है।

शाम करीब 7 बजे हुआ धमाका

रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6:52 बजे जोरदार धमाका हुआ। कार के परखच्चे उड़ गए। लाशें और शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं। सभी घायलों को LNJP अस्पताल ले जाया गया।

आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार का मालिक कश्मीर के पुलवामा का डॉ. उमर मोहम्मद है। वह एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का सदस्य था। ठीक 50 किमी दूर फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। जब पुलिस ने मॉड्यूल के दो डॉक्टरों मुजम्मिल शकील और आदिल राथर को गिरफ्तार किया, तो उमर घबरा गया। सूत्रों का दावा है कि घबराहट में ही उसने लाल किले के पास बम को ट्रिगर कर दिया।

दिल्ली से बिहार तक हाई अलर्ट

दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आतंकी हमले की पुष्टि की है। दिल्ली के साथ-साथ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस दिन-रात छापेमारी कर रही है। यह धमाका किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है।

Delhi Car Blast
