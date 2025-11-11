धमाके की गूंज ने दहला दिया... यूट्यूबर के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई लालकिले की घटना; VIDEO

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के करीब एक हुंडई i20 कार में भयानक धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं; घटना का वीडियो एक यूट्यूबर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जो अब वायरल हो रहा है।

दिल्ली की हलचल भरी शाम अचानक खौफ में बदल गई, जब लाल किले के ठीक बगल में एक कार के धमाके ने आसमान को चीर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये विस्फोट एक Hyundai i20 कार में हुआ। इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और बीस से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका एक यूट्यूबर के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में धमाके के बाद तेज आवाज और लोगों की अफरातफरी देखी जा सकती है।

यूट्यूबर के वीडियो में धमाका रिकॉर्ड धमाके के ठीक वक्त एक यूट्यूबर चांदनी चौक के एंट्री पॉइंट के पास ही वीडियो बना रहा था। कैमरे में पहले जोरदार आवाज आई, फिर कैमरा बुरी तरह हिल गया। इसके बाद भीड़ भागती दिखी। लोग चीखते हुए दुकानों में घुस गए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शाम करीब 7 बजे हुआ भयानक हादसा 10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:52 बजे नेताजी सुभाष मार्ग पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक लाल रंग की ह्युंडई i20 कार खड़ी थी। अचानक तेज धमाका हुआ। कार के परखच्चे उड़ गए और आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से आसपास की कई और गाड़ियां जल गईं। कांच के टुकड़े दूर तक बिखर गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज पहुंची।