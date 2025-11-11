कौन है तारिक अहमद मलिक जिसे जम्मू-कश्मीर से किया गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट केस से क्या लिंक?

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नंबर को हुए कार ब्लास्टके मामले में तारिक मलिक नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जम्मू और केश्मीर के संबूरा गांव से हुई है। दरअसल सोमवार की शाल करीब 7 बजे एक सफेद रंग की आई20 कार में तेज धमाका हो गया था।

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नंबर को हुए कार ब्लास्टके मामले में तारिक मलिक नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जम्मू और केश्मीर के संबूरा गांव से हुई है। दरअसल सोमवार की शाल करीब 7 बजे एक सफेद रंग की आई20 कार में तेज धमाका हो गया था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। अब तक की जांच में सामने आया है कि डॉ उमर मोहम्मद नाम का एक शख्स उस कार को चला रहा था। उमर मोहम्मद के अलावा तीन और लोगों के नाम ब्लास्ट केस से जुड़ते नजर आ रहे हैं- तारिक मलिक, आमिर राशिद और उमर राशिद।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक और आमिर को पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया है जबकि उमश राशिद कश्मीर के पंपोर में है। जानकारी के मुताबिक तारिक अहमद मलिक 44 साल का है और जम्मू-कश्मीर में स्थित बैंकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। दिल्ली में विस्फोट के कुछ घंटे पहले पुलिस ने तीन डॉक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था।

पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में जब्त की गई 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोटक में 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री और कुछ हथियार और गोलियां भी जब्त की गईं। ज्वलनशील सामग्री को अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने आरोप लगाया कि पेशे से डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा एक और डॉक्टर था। उमर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

तारिक ने दी थी उमर मोहम्मद को कार पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंदै आई20 कार दी थी।

गिरफ्तारी के डर किया धमाका सूत्रों ने कहा कि अपने आतंकवादी मॉड्यूल के साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने डर के कारण यह आतंकवादी हमला किया होगा, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार होने का डर था। विस्फोट के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी सीमा बिंदुओं पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक, की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी जांच और सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया, लाल किले और आसपास के रास्तों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कई टीम तैनात की गई हैं ताकि हुंदै आई20 कार को चलाने वाले मास्क पहने व्यक्ति के बारे में और जानकारी मिल सके जिसमें विस्फोट हुआ था।