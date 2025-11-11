दिल्ली ब्लास्ट का 'पुलवामा कनेक्शन'? धमाके वाली कार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास एक i20 कार में हुए जोरदार धमाके में विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है। जांच में कार के मालिकों का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद मामला अब NIA को सौंपा जा सकता है।

दिल्ली के दिल लाल किले के पास सोमवार शाम को जो कार में जोरदार धमाका हुआ, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जांच में सामने आया है कि ये धमाका एक हुंडई i20 कार में हुआ। इस कार को लेकर जो जानकारी मिली है उसने पूरे केस को और भी गंभीर बना दिया है। इस कार के खरीदारों और बेचने वालों का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है।

पुलवामा से क्या कनेक्शन? टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच में पुलिस गुड़गांव के सलमान नाम के एक व्यक्ति तक पहुंची, जिसके पास कथित तौर पर विस्फोट में शामिल 'HR 26 7674' i20 कार थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने मार्च में देवेंद्र नाम के किसी व्यक्ति को यह कार बेची थी। इसके बाद पुलिस ने विक्रेताओं के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आरटीओ से संपर्क किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया गया था और उनमें से एक पुलवामा निवासी का भी था।

हालांकि, वाहन के कई मालिकों ने लोगों को चौंका दिया क्योंकि एसवीबी-आईईडी (आत्मघाती वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) हमलों के लिए वाहन चुनते समय आतंकवादी समूहों द्वारा यही तरीका अपनाया जाता था।

धमाके वाली जगह नहीं हुआ कोई गड्ढा फोरेंसिक टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था – इतना बड़ा ब्लास्ट और जमीन पर निशान तक नहीं? हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि कार चल रही थी इसलिए गड्ढा नहीं हुआ। एक सूत्र ने कहा कि इस विस्फोट में किसी हाई-ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का घातक मिश्रण।' ये वो विस्फोटक है जो आतंकी अपना 'फेवरेट हथियार' मानते हैं। अब फाइनल ब्लास्ट एनालिसिस रिपोर्ट ही बता पाएगी कि ये थ्योरी सही है या कुछ और बड़ा राज छिपा है।