Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort blast car pulwama connection nia entry
दिल्ली ब्लास्ट का 'पुलवामा कनेक्शन'? धमाके वाली कार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली ब्लास्ट का 'पुलवामा कनेक्शन'? धमाके वाली कार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास एक i20 कार में हुए जोरदार धमाके में विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है। जांच में कार के मालिकों का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद मामला अब NIA को सौंपा जा सकता है।

Tue, 11 Nov 2025 07:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के दिल लाल किले के पास सोमवार शाम को जो कार में जोरदार धमाका हुआ, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जांच में सामने आया है कि ये धमाका एक हुंडई i20 कार में हुआ। इस कार को लेकर जो जानकारी मिली है उसने पूरे केस को और भी गंभीर बना दिया है। इस कार के खरीदारों और बेचने वालों का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलवामा से क्या कनेक्शन?

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच में पुलिस गुड़गांव के सलमान नाम के एक व्यक्ति तक पहुंची, जिसके पास कथित तौर पर विस्फोट में शामिल 'HR 26 7674' i20 कार थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने मार्च में देवेंद्र नाम के किसी व्यक्ति को यह कार बेची थी। इसके बाद पुलिस ने विक्रेताओं के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आरटीओ से संपर्क किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया गया था और उनमें से एक पुलवामा निवासी का भी था।

हालांकि, वाहन के कई मालिकों ने लोगों को चौंका दिया क्योंकि एसवीबी-आईईडी (आत्मघाती वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) हमलों के लिए वाहन चुनते समय आतंकवादी समूहों द्वारा यही तरीका अपनाया जाता था।

धमाके वाली जगह नहीं हुआ कोई गड्ढा

फोरेंसिक टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था – इतना बड़ा ब्लास्ट और जमीन पर निशान तक नहीं? हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि कार चल रही थी इसलिए गड्ढा नहीं हुआ। एक सूत्र ने कहा कि इस विस्फोट में किसी हाई-ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का घातक मिश्रण।' ये वो विस्फोटक है जो आतंकी अपना 'फेवरेट हथियार' मानते हैं। अब फाइनल ब्लास्ट एनालिसिस रिपोर्ट ही बता पाएगी कि ये थ्योरी सही है या कुछ और बड़ा राज छिपा है।

फरीदाबाद कनेक्शन और NIA की एंट्री

पुलिस की आंखें फरीदाबाद की हालिया बरामदगी पर टिक गई हैं। क्या ये दोनों वाकये एक ही साजिश का हिस्सा हैं? हर एंगल की छानबीन हो रही है। दिल्ली पुलिस ने देर रात FIR दर्ज की, लेकिन खबर है कि केस जल्द ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के हाथों में चला जाएगा। आतंकी मॉड्यूल की तलाश तेज हो गई है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।