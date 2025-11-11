Hindustan Hindi News
Delhi Blast: धमाका इतना तेज, आवाज सुनकर ही चली गई जान; दिल्ली ब्लास्ट का ये वीडियो रुला देगा

Delhi Blast: धमाका इतना तेज, आवाज सुनकर ही चली गई जान; दिल्ली ब्लास्ट का ये वीडियो रुला देगा

संक्षेप: Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लालकिला के पास ब्लास्ट के बाद करीब पचास फीट ऊंची आग की लपटें दूर-दूर तक देखी गईं। घायलों और शवों को लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। घायल कई पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है।

Tue, 11 Nov 2025 08:36 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Lal Qila Blast Updates: दिल्ली लाल किला के पास कार ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी तक शव उछल कर चले गए। धमाके के बाद करीब पचास फीट ऊंची आग की लपटें दूर-दूर तक देखी गईं। घटनास्थल के आस-पास चारों तरफ मानव अंग फैले हुए थे। अधिकतर घायलों और शवों को लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। अस्पताल के बाद पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चे, महिलाएं अपनों के लिए विलाप कर रहे हैं।

एक की धमाके की आवाज से मौत, कइयों की हालत गंभीर

अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि ब्लास्ट की घटना में घायल कई पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक पीड़ित व्यक्ति का पैर कट गया है। वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया है। धमाका इतना तेज था कि एक व्यक्ति को ब्लास्ट के आवाज से ही हार्ट अटैक हो गया। एक अन्य एक व्यक्ति को मस्तिष्क के एक हिस्से और आंख के पास गंभीर चोट आई है।

लोकनायक अस्पताल घटना स्थल से महज करीब सवा दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना स्थल से नजदीक होने के कारण पीड़ितों को तुरंत इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।

धमाके में कम से कम नौ की मौत

आठ पीड़ित तो अस्पताल पहुंचने से पहले भी दम तोड़ चुके थे। इनमें से कई का शव क्षत विक्षत स्थिति में था। वहीं 20 घायलों को भर्ती कराया गया है। इस वजह से अस्पताल की मास कैजुअल्टी घोषित कर विभिन्न विभागों के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर बुला लिए गए। इस वजह से बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया।

बता दें कि दिल्ली के लालकिले के पास सोमवार देर शाम करीब छह बजकर 52 मिनट पर एक कार में हुए जोरदार धमाके की अबतक जांच में यह खुलासा हुआ है कि दरियागंज की तरफ आई कार के छत्तारेल पुल के पास से यू टर्न लेते के बाद यह दर्दनाक घटना हुई।

फिदायिन हमला

दरअसल, यह कार जैसे ही लालबत्ती के पास बेहद धीमी गति से आते हुए पहुंची, तभी इसमें जोरदार धमाका हुआ। चूंकि चलती हुई कार में काफी तेज आवाज में धमाका हुआ, इसके आधार पर इसे 'फिदायिन हमला' के एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम सभी कोणों से और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।

हालांकि अबतक किसी इस धमाके की किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के बाद मौका-मुआयना करने के बाद घटनास्थल के आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि धीमी गति से चलती हुई कार में धमाका हुआ है। इस संदिग्ध कार की जांच को लेकर खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों के मौजूद होने जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि फुटेज अभी उतना साफ नहीं है कि इससे जाहिर हो सके कि कार में कितने मौजूद थे।

Delhi Delhi Car Blast
