Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Red Fort blast accused planned to ready 32 vehicles for attack across multiple locations, say Intelligence sources
32 पुरानी कारों से देश के कई शहरों को दहलाने की रची साजिश, दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा

32 पुरानी कारों से देश के कई शहरों को दहलाने की रची साजिश, दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में शामिल संदिग्धों ने 32 पुरानी गाड़यों से देश के कई शहरों को दहलाने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को यह दावा किया। दावा है कि जांच एजेंसियों की तत्परता से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। 

Fri, 14 Nov 2025 09:34 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में शामिल संदिग्धों ने 32 पुरानी गाड़यों से देश के कई शहरों को दहलाने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को यह दावा किया। दावा है कि जांच एजेंसियों की तत्परता से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों का कहना है कि जांच में पता चला है कि हमले को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हुंडई- आई20 कार और इकोस्पोर्ट को मॉडिफाई करने का काम भी शुरू कर दिया था। जांच अधिकारी अब ये पता करने में जुटे हैं कि क्या इस तरह के और वाहन तैयार किए गए जिनसे सिलसिलेवार धमाके की योजना थी।

खुफिया अधिकारी ने बताया कि आई-20 और ईकोस्पोर्ट कार के इस्तेमाल का खुलासा होने के बाद जांच अब उन 32 वाहनों की तरफ घूम गई है, जिनमें विस्फोटक फिट करने की योजना थी।

जांच अधिकारियों का कहना है कि आतंकी साजिश में गिरफ्तार 8 संदिग्धों ने चार अलग-अलग ठिकानों पर धमाके की योजना बनाई थी। हर दो व्यक्ति को एक ठिकाने पर धमाके को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ग्रुप के 8 सदस्यों को ये भी निर्देश था कि एक साथ सिर्फ दो लोग आईईडी विस्फोटक के साथ चलेंगे। एजेंसियां अब गिरफ्तार डॉ. मुज्जमिल गनी, डॉ. अदील, डॉ.शाहीन और लालकिला धमाके में मारे गए डॉ. उमर नबी की भूमिका का पता लगाने में जुट गई है।

मालूम हो कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों ने 26 जनवरी को लालकिले पर हमले की साजिश रची थी। विफल होने के बाद छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर मुंबई में 26/11 हमले जैसी योजना बनाई थी।

डॉ. उमर ने सिग्नल पर बनाया ग्रुप : डॉ. उमर ने साजिश रचने के लिए सिग्नल ऐप पर चार लोगों का ग्रुप बनाया था। इसी पर आतंकी साजिश से जुड़ी चीजें तय की गई। डॉ. मुज्जमिल आईएसआईएस से जुड़े संगठन अंसार गजवत उल हिंद से 2021 से 2022 के बीच जुड़ा। इरफान उर्फ मौलवी ने इस समूह से डॉ. मुज्जमिल का परिचय कराया था।

डॉक्टरों में तनातनी

पुलिस सूत्रों का दावा है कि डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसे को लेकर मतभेद भी हुआ था। अधिकारी ये पता करने में जुट गए हैं कि क्या पैसे को लेकर दोनों के बीच तनातनी के कारण ही धमाके की योजना पर असर पड़ा। एजेंसियां डॉक्टरों के खाते में आए पैसों की जांच कर रही हैं।

26 लाख रुपये जुटाए

अलग-अलग शहरों में धमाके को अंजाम देने के लिए मिलकर 26 लाख रुपये भी जुटाए थे। ये पैसा दिल्ली धमाके में इस्तेमाल का को चलाने वाले डॉ. उमर नबी को दिया गया था। तीन लाख रुपये से नूह, गुरुग्राम और अन्य इलाकों से 26 कुंतल एनपीके खाद खरीदी गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।