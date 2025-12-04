लाल किला धमाके के आरोपी जसीर बिलाल वानी की NIA हिरासत 7 दिन बढ़ी, ड्रोन से हमले का था प्लान
लालकिले के पास धमाके के अहम आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत को पटियाला हाउस कोर्ट ने सात दिन और बढ़ा दिया है, जिस पर आतंकी हमलों के लिए ड्रोन में तकनीकी बदलाव कर मदद करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने का आरोप है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिले के पास धमाके के अहम आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत सात दिन और बढ़ा दी है। पिछली बार 27 नवंबर को मिली सात दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था।
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन में तकनीकी बदलाव कर मदद उपलब्ध कराई और रॉकेट बनाने की कोशिश की। जांच एजेंसी इस मामले में अभी तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
निगरानी पैनल बनाने की मांग वाली अर्जी खारिज
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने लालकिले के पास हुए धमाका मामले में सुनवाई के सभी स्तर की निगरानी के लिए पैनल बनाने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। याचिका में उठाया गया मुद्दा सिर्फ आशंका पर है। यह नहीं माना जा सकता कि सुनवाई में देरी होगी।