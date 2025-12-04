Hindustan Hindi News
लाल किला धमाके के आरोपी जसीर बिलाल वानी की NIA हिरासत 7 दिन बढ़ी, ड्रोन से हमले का था प्लान

संक्षेप:

लालकिले के पास धमाके के अहम आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत को पटियाला हाउस कोर्ट ने सात दिन और बढ़ा दिया है, जिस पर आतंकी हमलों के लिए ड्रोन में तकनीकी बदलाव कर मदद करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने का आरोप है।

Thu, 4 Dec 2025 06:00 AM
पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिले के पास धमाके के अहम आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत सात दिन और बढ़ा दी है। पिछली बार 27 नवंबर को मिली सात दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन में तकनीकी बदलाव कर मदद उपलब्ध कराई और रॉकेट बनाने की कोशिश की। जांच एजेंसी इस मामले में अभी तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

निगरानी पैनल बनाने की मांग वाली अर्जी खारिज

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने लालकिले के पास हुए धमाका मामले में सुनवाई के सभी स्तर की निगरानी के लिए पैनल बनाने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। याचिका में उठाया गया मुद्दा सिर्फ आशंका पर है। यह नहीं माना जा सकता कि सुनवाई में देरी होगी।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
