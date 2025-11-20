52 डिवाइस खंगाले.. दिल्ली धमाके के डिजिटल साक्ष्यों से साजिश के तार जोड़ रहीं एजेंसियां

संक्षेप: लाल किले के पास हुए धमाके की जांच कर रही एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए 52 से अधिक संदिग्ध डिवाइस की जांच कर रही हैं, वहीं मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद के सोहना से जुड़े तार सामने आने के बाद मस्जिद के मौलाना और उर्दू शिक्षक को हिरासत में लिया गया है।

लालकिले के पास हुए धमाका मामले की जांच में जुटी एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए गिरफ्तार संदिग्धों और उनके नेटवर्क से जुड़े करीब 52 डिवाइस (मोबाइल व लैपटॉप) की जांच कर रही है।

इस नेटवर्क का हिस्सा होने के शक में संदिग्धों की डिटेल भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म से मांगी गई है। डिवाइस व सोशल मीडिया की जांच के दायरे में आने वाले संदिग्धों में वे लोग हैं, जिन्होंने इस मॉड्यूल के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई के बाद मोबाइल बंद कर लिया है।

एजेंसियां एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव उमर बिन खत्ताब ऊर्फ हलजुल्लाह और मौलवी इरफान अहमद के नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। हलजुल्लाह वह पाक ऑपरेटिव है, जिसका मकसद मौलवी इरफान के जरिए नौजवानों को कट्टरपंथ की ओर ले जाना था।

मौलाना-उर्दू शिक्षक समेत दो हिरासत में दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद के सोहना से भी तार जुड़ गए हैं। जांच में जुटी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला है कि धमाके का मुख्य आरोपी उमर पूर्व में सोहना के रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आया था। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने मस्जिद के मौलाना और उर्दू शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।