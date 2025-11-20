Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi red fort blast 52 device probe maulana teacher detained sohna link
52 डिवाइस खंगाले.. दिल्ली धमाके के डिजिटल साक्ष्यों से साजिश के तार जोड़ रहीं एजेंसियां

52 डिवाइस खंगाले.. दिल्ली धमाके के डिजिटल साक्ष्यों से साजिश के तार जोड़ रहीं एजेंसियां

संक्षेप: लाल किले के पास हुए धमाके की जांच कर रही एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए 52 से अधिक संदिग्ध डिवाइस की जांच कर रही हैं, वहीं मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद के सोहना से जुड़े तार सामने आने के बाद मस्जिद के मौलाना और उर्दू शिक्षक को हिरासत में लिया गया है।

Thu, 20 Nov 2025 06:01 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लालकिले के पास हुए धमाका मामले की जांच में जुटी एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए गिरफ्तार संदिग्धों और उनके नेटवर्क से जुड़े करीब 52 डिवाइस (मोबाइल व लैपटॉप) की जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस नेटवर्क का हिस्सा होने के शक में संदिग्धों की डिटेल भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म से मांगी गई है। डिवाइस व सोशल मीडिया की जांच के दायरे में आने वाले संदिग्धों में वे लोग हैं, जिन्होंने इस मॉड्यूल के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई के बाद मोबाइल बंद कर लिया है।

एजेंसियां एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव उमर बिन खत्ताब ऊर्फ हलजुल्लाह और मौलवी इरफान अहमद के नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। हलजुल्लाह वह पाक ऑपरेटिव है, जिसका मकसद मौलवी इरफान के जरिए नौजवानों को कट्टरपंथ की ओर ले जाना था।

मौलाना-उर्दू शिक्षक समेत दो हिरासत में

दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद के सोहना से भी तार जुड़ गए हैं। जांच में जुटी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला है कि धमाके का मुख्य आरोपी उमर पूर्व में सोहना के रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आया था। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने मस्जिद के मौलाना और उर्दू शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद अपराध शाखा की पुलिस टीम मंगलवार देर शाम को मस्जिद के मौलाना तैय्यब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। ये दोनों ही नूंह के गांव घासेड़ा के निवासी हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।