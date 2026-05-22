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दिल्ली में 14 साल बाद गुरुवार की रात सबसे गर्म, कब तक रहेगी लू की स्थिति; IMD ने बताया

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में जारी लू के कारण दिन के समय बाहर निकलना खतरनाक हो गया है, लेकिन रात के समय भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे 14 साल बाद मई महीने में यह सबसे गर्म रात बन गई।

दिल्ली में 14 साल बाद गुरुवार की रात सबसे गर्म, कब तक रहेगी लू की स्थिति; IMD ने बताया

दिल्ली में जारी लू के कारण दिन के समय बाहर निकलना खतरनाक हो गया है, लेकिन रात के समय भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे 14 साल बाद मई महीने में यह सबसे गर्म रात बन गई।

आईएमडी के डेटा के अनुसार, दिल्ली में 27 मई 2012 को मई की सबसे गर्म रात दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज़्यादा था। इस वजह से यह पिछले 14 सालों में मई के महीने में दिल्ली की सबसे गर्म रात बन गई। वहीं, अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा था। रिज में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लू के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट को एक दिन के लिए और बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया है।

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मुंगेशपुर में 46.3 डिग्री पारा

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में लू की स्थिति देखी गई। लू की स्थिति 27 मई तक दिल्ली को प्रभावित करती रहेगी। मौसम विभाग किसी रात को 'गर्म रात' तब मानता है, जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक हो और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे ज्यादा हो। बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा था। दिल्ली में सबसे गर्म जगह मुंगेशपुर था, जहां तापमान 46.3 डिग्री तक पहुंच गया।

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दिल्ली पर असर नहीं

स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पालावत ने कहा कि हालांकि गुरुवार से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर चुका है, लेकिन इसका दिल्ली पर असर होने की संभावना कम है। इसका असर पंजाब और चंडीगढ़ तक हो सकता है, जहां कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

आग लगने की घटनाएं बढ़ीं

बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली फायर सर्विसेज को इस हफ्ते हर सात मिनट में कम से कम एक कॉल मिल रही है। 17 मई को कुल 173 कॉल मिलीं। 18 मई को 186, 19 मई को 251 और 20 मई को 212 कॉल मिलीं। इस तरह औसतन हर सात मिनट में आग लगने की एक कॉल आई।

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हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में

हवा की गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में रही। गुरुवार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 209 दर्ज किया गया, जो बुधवार के 168 (मध्यम) के स्तर से अधिक था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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