दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 14 साल बाद फिर सबसे गर्म रात; 43°C पर पहुंचा पारा

Delhi Weather : दिल्ली में रात का तापमान भी रिकाॅर्ड तोड़ने लगा है। सफदरजंग में सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह इस मौसम की यह सबसे गर्म रात है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2012 में 26 मई को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री रहा था।

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी अब कहर बरपा रही है। दिल्ली में तो रात का तापमान भी रिकाॅर्ड तोड़ने लगा है। मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार को भीषण गर्मी रही, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया और राजधानी में लगभग 14 साल में मई माह की सबसे गर्म रात दर्ज की गई।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक है।

14 साल का रिकॉर्ड टूटा मौसम विभाग ने बताया कि मई महीने में दर्ज किया गया यह अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान या सबसे गर्म रात का रिकॉर्ड है, जो 26 मई, 2012 के बाद दर्ज किया गया है, तब तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस था।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में इस महीने की शुरुआत में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, जबकि 21 मई को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

आईएमडी के अनुसार, पालम में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है, लोदी रोड में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। वहीं, रिज में यह 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है और आयानगर में यह 44 डिग्री सेल्सियस बना रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

पालम में न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है; लोधी रोड में 30 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक है, रिज में 30.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है; और आयानगर में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, ''सफदरजंग, लोदी रोड और आयानगर में रात काफी गर्म रही।''

कब मानी जाती है गर्म रात? आईएमडी के अनुसार, गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है।

मंगलवार को कैसा रहेगा मौसम? आईएमडी ने मंगलवार को लू चलने की आशंका जताते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसके कारण अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

कल से मौसम साफ होने के आसार स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, ''मौसम संबंधी गड़बड़ी आज से इस क्षेत्र से दूर चली जाएगी और कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।''

उन्होंने कहा, ''कल से 28 मई तक दिन का तापमान काफी अधिक रहने की संभावना है। इसके बाद, मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मॉनसून से पहले की बारिश फिर से शुरू हो सकती है।''

उन्होंने कहा, ''हवा में काफी नमी और धुंध है, जिसके कारण प्रदूषक फंस गए होंगे। यह भी प्रदूषण स्तर उच्च रहने का एक कारण हो सकता है। कल से इन स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे दिन के समय न्यूनतम तापमान कम और अधिकतम तापमान अधिक होगा।''

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 254 था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।