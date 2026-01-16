दिल्ली की सड़कें बनीं काल, पिछले 7 सालों में 2025 में सबसे अधिक मौतें; सड़क हादसों में इतनी जानें गईं
दिल्ली की सड़कें काल साबित हो रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतों की संख्या चिंताजनक है। पिछले 7 सालों में सड़क हादसों में 2025 में सबसे ज्यादा जान गई हैं। सड़क हादसों में हुई मौतों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
पिछले साल दिल्ली में सड़क हादसों में 1600 से अधिक लोगों की जान चली गई, जो पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज की गई मौतों में सबसे अधिक है। 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटना आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली में 2025 में 1578 घातक सड़क हादसों में 1617 मौतें दर्ज की गईं। यह 2019 के बाद से सबसे अधिक मौतें थीं। 2024 में 1504 घातक हादसों में 1551 लोगों की मौत हुई थी। प्रतिशत के हिसाब से घातक हादसों में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मौतों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
दुर्घटनाओं की कुल संख्या में मामूली वृद्धि
आंकड़ों से पता चला कि सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में मामूली वृद्धि हुई है जो 2024 में 5657 से बढ़कर 2025 में 5689 हो गई। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की संख्या में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 5224 से बढ़कर 2025 में 5314 हो गई। इसके विपरीत गैर-चोट वाली दुर्घटनाओं में 27.4 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जो 2024 में 84 मामलों से घटकर 2025 में 61 रह गई। मामूली चोटों वाली दुर्घटनाओं में भी मामूली गिरावट आई है। यह 4069 मामलों से घटकर 4050 पर आ गई।
लॉकडाउन के बाद बढ़ती गई मौतों की संख्या
2025 दिल्ली की सड़कों पर 2019 के बाद से सबसे घातक वर्ष साबित हुआ। 2019 में 1433 घातक दुर्घटनाओं और 1463 मौतों के चरम पर पहुंचने के बाद कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 2020 में आंकड़ों में गिरावट आई। 2020 में दिल्ली में 1163 घातक दुर्घटनाएं और 1196 मौतें दर्ज की गईं, जो लगभग दो दशकों में सबसे कम है। उसके बाद से घातक दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
2021 में घातक दुर्घटनाओं की संख्या 1206 थी, जो 2022 में बढ़कर 1428 और 2023 में 1432 हो गई। इसके बाद यह संख्या 2024 में बढ़कर 1504 हो गई और 2025 में 1578 पहुंच गई। इसी प्रकार, मौतों की संख्या 2021 में 1239 से बढ़कर 2022 में 1461, 2023 में 1457, 2024 में 1551 और 2025 में 1617 हो गई।
यात्रियों के व्यवहार में बदलाव लाना चुनौती
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें ट्रैफिक घनत्व में वृद्धि, वाहनों की औसत गति में वृद्धि और शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग, लाल बत्ती जंप करना और हेलमेट व सीट बेल्ट न पहनना जैसे उल्लंघनों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नियमित चेकिंग और जागरुकता अभियानों के बावजूद यात्रियों के व्यवहार में बदलाव लाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।