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दिल्ली में छाया डेंगू का साया, हर वर्ष बढ़ रहे केस; अप्रैल में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड

May 06, 2026 08:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, आशीष सिंह, नई दिल्ली
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दिल्ली में डेंगू का साया गहराता ही जा रहा है। साल दर साल केस में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल के अप्रैल में बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है।

दिल्ली में छाया डेंगू का साया, हर वर्ष बढ़ रहे केस; अप्रैल में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड

दिल्ली में डेंगू का साया गहराता ही जा रहा है। साल दर साल केस में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल के अप्रैल में बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मुताबिक बीते अप्रैल माह में डेंगू के 52 मामले आए हैं, जोकि पिछले पांच वर्ष के दौरान इस अवधि का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस साल अप्रैल तक डेंगू के कुल 107 मामले सामने आए हैं।

अप्रैल में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड

एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में डेंगू के 32 मामले आए थे, जबकि इसी माह में 2024 में 35, 2023 में 18 और 2022 में 20 मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें साल दर साल वृद्धि हो रही है। वहीं, पहले चार महीनों में मलेरिया के मामले भी सामने आए, जो हाल के वर्षों में शुरुआती मौसम में सीमित प्रसार को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल तक मलेरिया के 29 मामले सामने आए हैं, जो 2025 में इसी अवधि के दौरान 39 मामले और 2024 में 35 और 2023 में 15 मामले दर्ज किए गए थे।

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2 मई तक 12.15 लाख से अधिक घरों का निरीक्षण

अधिकारियों ने अप्रैल में हुई बारिश को मच्छर-जनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि का एक कारण बताया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने एहतियाती उपायों के तहत निर्माण स्थलों और आवासीय क्षेत्रों में लार्वा-रोधी अभियान, फॉगिंग और निरीक्षण तेज कर दिए हैं। इस वर्ष एमसीडी के मलेरिया-रोधी अभियान में तेजी आई है। दो मई तक 12.15 लाख से अधिक घरों का निरीक्षण किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए 11.99 लाख घरों के निरीक्षण से अधिक है। ऐसे में निगम ने 16,261 नोटिस जारी किए और 1,712 मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की।

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एडीज मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू

डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है, जो एडीज एजिप्टी (Aedes aegypti) मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है। डेंगू के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन दर्द और कभी-कभी प्लेटलेट्स की कमी शामिल होती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह गंभीर रूप ले सकता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है।

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डेंगू से बचाव के लिए क्या करें उपाय

डेंगू से बचाव के लिए घर और आसपास पानी जमा न होने देना सबसे जरूरी है। कूलर, गमलों, टायर और छतों पर जमा पानी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसके अलावा फुल कपड़े पहनना, मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करना भी प्रभावी उपाय हैं। सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण अभियान में आम लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी मानी जाती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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