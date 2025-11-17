दिल्ली में बढ़ी ठंड, नवंबर की सबसे ठंडी सुबह-शाम दर्ज; कितने साल का टूटा रिकॉर्ड?

Hindustan Hindi News
संक्षेप: IMD ने बताया, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही नवंबर में सर्द सुबह-शाम के रिकॉर्ड टूट गए हैं।

Mon, 17 Nov 2025 03:16 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। पारा गिरने लगा है और सुबह-शाम की ठंड महसूस होने लगी है। IMD ने बताया, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। आंकड़ों की माने तो बीते तीन सालों में नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले साल 2022 की 29 नवंबर को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था, तब यह 7.3 डिग्री सेल्सियस था।

स्काइमेट के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया, दिल्ली में एक बार हल्की बारिश होगी, इसके बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। जब तक बारिश नहीं होगी, दिन का तापमान नहीं गिरेगा। इससे आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद सुबह शाम की सर्दी और तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा IMD ने दिन में आसमान साफ़ रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

पारा गिरने के साथ ही दिल्ली में पलूशन भी बढ़ने लगा है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के पलूशन पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और IMD ने बताया कि दिल्ली में सोमवार को कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 356 के साथ 'बेहद खराब' दर्ज किया गया।

CPCB के समीर ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि पाँच निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में बताया, जबकि 29 केंद्रों ने 300 से 400 के बीच रीडिंग के साथ 'बेहद खराब' स्तर दर्ज किया। चार केंद्र 'खराब' श्रेणी में आए।

राजधानी के 38 AQI निगरानी केंद्रों में से, बवाना में 419 एक्यूआई के साथ सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया। "गंभीर" श्रेणी के अन्य क्षेत्रों में नरेला (405), जहाँगीरपुरी (404), वज़ीरपुर (402) और रोहिणी (401) शामिल हैं।

