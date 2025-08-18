मॉनसून ने सुधारी दिल्ली की फिजा, 2020 के बाद इस साल सबसे अधिक मिली ‘संतोषजनक’ हवा

दिल्ली में इस बार मॉनसून की मेहरबानी से आबोहवा में भी सुधार दिख रहा है। रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिससे हवा ‘संतोषजनक’ बनी रही। सीपीसीबी के अनुसार, रविवार को 24 घंटे का एक्यूआई 91 रहा, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए 118 ‘मध्यम’ से कम है।

राजधानी दिल्ली में इस बार मॉनसून की मेहरबानी से आबोहवा में भी सुधार दिख रहा है। रविवार को राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 91 रहा, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए 118 ‘मध्यम’ से कम है। सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली में बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी रहने से दिल्ली की हवा काफी हद तक ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रही, जो इस साल 53वीं बार दर्ज की गई। 2020 के बाद से 17 अगस्त तक ऐसे दिनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में दिल्ली में ऐसे 37 दिन रहे थे, जब एक्यूआई 50 या उससे कम था और कोई भी ‘अच्छा’ वायु दिवस नहीं था। 2023 में 46, 2022 में 44, 2021 में 36, 2020 में 76, 2019 में 28, 2018 में 28, 2017 में 27 और 2016 में ऐसे केवल 14 दिन दर्ज किए गए थे।

थिंक-टैंक एनवायरोकैटालिस्ट्स के फाउंडर और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल साफ हवा का मुख्य कारण मई में जल्दी हुई बारिश है, जिसने प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने में मदद की। हालांकि मौसम संबंधी कारक बेहतर वायु गुणवत्ता के ज्यादा दिनों के लिए मुख्य कारण रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक ईंधन मानकों में सुधार, बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बेड़े और संभवतः निर्माण गतिविधियों में कमी का भी योगदान हो सकता है। दहिया ने कहा कि असली परीक्षा सर्दियों में होगी, लेकिन यह फिर भी एक उम्मीद की किरण है।

बता दें कि, 2020 में कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन ने प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया था, जिससे वायु गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही। सीपीसीबी का एक्यूआई अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, जिससे 2016 पूर्ण डेटा वाला पहला वर्ष बन गया।

दहिया ने कहा कि स्रोत पर उत्सर्जन में कटौती के लिए टार्गेटेड उपायों को लागू कर हम पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सर्दियों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि इस साल हमारे यहां भरपूर बारिश हुई है और लगातार बारिश हो रही है। मई में ज्यादा बारिश हुई और उसके बाद से, हर महीने फिर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। यह सक्रिय मौसम प्रणालियों और अच्छे मॉनसून का नतीजा है। उन्होंने कहा कि नियमित बारिश के कारण प्रदूषक और धूल लगातार बहते रहते हैं।