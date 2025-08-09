delhi recorded coldest August day at least 14 years due to heavy rain भारी बारिश से दिल्ली हुई कूल; 14 वर्ष में अगस्त महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi recorded coldest August day at least 14 years due to heavy rain

भारी बारिश से दिल्ली हुई कूल; 14 वर्ष में अगस्त महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड

उमस का सामना कर रही दिल्ली में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में शनिवार को कम से कम 14 वर्षों में सबसे ठंडा अगस्त दिन रिकॉर्ड किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआईSat, 9 Aug 2025 10:26 PM
उमस और गर्मी का सामना कर रही दिल्ली शनिवार को जोरदार बारिश के बाद कूल हो गई। शुक्रवार देर रात को ही दिल्ली के मौसम में अचानक बदलाव हुआ। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार को मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में शनिवार को कम से कम 14 वर्षों में सबसे ठंडा अगस्त दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 7.8 डिग्री कम है।

14 वर्षों में अगस्त महीने का सबसे ठंडा दिन

रात भर से हो रही बारिश के चलते शनिवार को दिन के अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक अगस्त महीने में यह सबसे कम अधिकतम तापमान है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले वर्ष 2011 की 17 अगस्त को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और 2012 के एक अगस्त को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सबसे कम रहा था।

हवा साफ-सुथरी

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली में बारिश रुक-रुक कर जारी रह है। मौसम का असर दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 116 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे में सूचकांक 35 अंकों का सुधार हुआ है। अगले दो दिनो के बीच वायु गुणवत्ता का यह साफ-सुथरा स्तर बना रहेगा।

शुक्रवार रात से अचानक बदला मौसम

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बीते तीन दिनों से उमस देखी जा रही थी लेकिन, शुक्रवार की रात 11 बजे के बाद से ही मौसम बदलने लगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने बादल छाने लगे और इसके साथ ही तेज बारिश होने लगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र ने शनिवार को सुबह 8:30 बजे समाप्त होने वाले 24 घंटे में 78.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की। प्रगति मैदान में 100 मिमी, लोधी रोड में 80 मिमी, पूसा 69 में मिमी और पालम 31.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।