दिल्ली में बारिश ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 2010 के बाद सबसे ज्यादा बरसा मॉनसून; पिक्चर अभी बाकी है!

इस साल दिल्ली में मानसून ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां अब तक 843.1 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 32% अधिक है, और मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 12:26 PM
दिल्ली इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है। बारिश ने शहर को इस कदर भिगोया कि औसत आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 843.1 मिमी पानी बरस चुका है। यह सामान्य 640.04 मिमी से करीब 32% ज्यादा है। दिल्ली में 2010 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग की मानें तो अभी भी बारिश का दौर जारी है। यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की संभावना है।

हर महीने हुई जमकर बारिश

इस मॉनसून में दिल्ली ने हर महीने बारिश का नया रिकॉर्ड कायम किया। जून से लेकर सितंबर तक, हर महीना पानी बरसाने में अव्वल रहा। खासकर अगस्त ने तो कमाल कर दिखाया, जिसमें 400.1 मिमी बारिश हुई, यह सामान्य से 72% ज्यादा है। अगस्त में दो दिन तो ऐसे थे, जब 64.5 मिमी की झमाझम बारिश ने दिल्ली को तरबतर कर दिया। यह 2010 के बाद का सबसे गीला अगस्त साबित हुआ। वहीं जून में 107.1 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 74.1 मिमी से 45% ज्यादा थी। जुलाई में 259.3 मिमी पानी बरसा, जो सामान्य 233.1 मिमी से 24% अधिक रहा। इसके अलावा सितंबर ने अभी तक 76.6 मिमी बारिश दी है। जबकि मॉनसून की विदाई का समय 25 सितंबर अभी बाकी है।

चार दिन और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिन दिल्ली में मॉनसून का मिजाज बरकरार रहेगा। शुक्रवार को हल्की से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद है और उसके बाद भी हल्की बूंदाबांदी माहौल को ताजा रख सकती है। मौसम वैज्ञानिक कृष्णा कुमार ने बताया, 'इस बार पूरे देश में मानसून ने कमाल किया है। 36 में से सिर्फ तीन उपखंड, जो उत्तर-पूर्व भारत में हैं, बारिश में पीछे रहे। उत्तर-पश्चिम भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर, हर जगह बारिश ने झंडे गाड़े हैं।'

दिल्ली की बारिश का इतिहास

पिछले साल भी दिल्ली ने बारिश का रिकॉर्ड बनाया था, जब सफदरजंग में 1,029.9 मिमी पानी बरसा। लेकिन 2023 और 2022 में बारिश कुछ फीकी रही। 2023 में 660.8 मिमी और 2022 में 516.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं 2021 में दिल्ली ने 1964 के बाद का सबसे गीला मॉनसून देखा, जब 1169.7 मिमी बारिश हुई।