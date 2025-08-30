दिल्ली में 2010 के बाद इस बार अगस्त में सबसे अधिक बारिश, देखें कब-कब कितने बरसे बदरा

राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को निम्न से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 के बाद अगस्त के महीने में अब तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।

राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को निम्न से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 के बाद अगस्त के महीने में अब तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। 2010 में अगस्त में कुल 455 मिमी बारिश हुई थी।

इस साल अगस्त के महीने में अब तक कुल 399.7 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अगस्त समाप्त होने में अभी दो दिन शेष हैं। शुक्रवार को मौसम विभाग ने राजधानी में बारिश की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की। राजधानी के मध्य, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश हुई।

लोधी रोड इलाके में 36 मिमी बारिश : मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच सफदरजंग मौसम केंद्र ने 56.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड में 34.8 मिमी और आया नगर में 11.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। दोपहर बाद भी कई स्थानों पर गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। शाम 5:30 तक सफदरजंग में लगभग 64 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, लोधी रोड क्षेत्र में 36.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

तापमान में कमी आई : शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था। राजधानी में आर्द्रता का स्तर अधिकतम 100 फीसदी तथा न्यूनतम स्तर 85 फीसदी दर्ज किया गया।