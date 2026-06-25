दिल्ली में फुटपाथ से बच्ची उठाई, रेप की कोशिश के बाद हत्या; कैब ड्राइवर ने फिर क्या किया, कहां गया

दिल्ली में मासूम बच्ची से रेप की कोशिश के बाद हत्या की खबर ने एक बार फिर राजधानी को कलंकित किया है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कैब ड्राइवर ने 7 घंटे में किडनैपिंग, रेप की कोशिश और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कांड करने के बाद उसने क्या-क्या किया, कहां-कहां गया, जानिए इस खबर में।

साउथ दिल्ली में 11 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके रेप की कोशिश के बाद हत्या की घटना ने एक बार फिर राजधानी को शर्मसार कर दिया है। बच्ची संग हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया, वह करीब 15 दिन पहले बिहार से लौटा था और सेक्स करना चाहता था। इसलिए उसने फुटपाथ पर अपने परिवार संग सो रही बच्ची को शिकार बनाया। बच्ची की किडनैपिंग, रेप की कोशिश के बाद हत्या और फिर आरोपी के मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार होने की पूरी कहानी सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे के बीच हुई।

महरौली में बच्ची को किडनैप करके गुड़गांव-फरीदाबाद रवाना 22 जून की एक आम सुबह थी। करीब 4 बज रहे थे। महरौली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर एक बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। तभी अपनी हवस मिटाने के लिए बाशु कुमार वहां आ पहुंचा। उसने बच्ची को सोते हुए उठाया और वहां से ले गया। पुछताछ में उसने पुलिस को बताया- उसने शुरू में बच्ची को घुमाने और घर वापस छोड़ने का वादा करके शांत किया। जब वह बच्ची को लेकर मंडली गांव पार करते हुए गुड़गांव-फरीदाबाद की तरफ जा रहा था, उस समय बच्ची पिछली सीट पर सो गई थी।

मंडी गांव पार करके गुड़गांव की ओर गया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मंडी गाँव को पार करते हुए गुड़गांव की ओर चला गया। ये पूरा रास्ता टूटी-फूटी रिहायशी इमारतों और दुकानों से भरा हुआ है। यह रास्ता फार्महाउस के एक बड़े हिस्से तक जाता है, जिसमें DLF के बनाए कुछ महंगे फार्महाउस भी शामिल हैं। यहां फार्महाउस और जंगल की कुछ खाली जमीन पड़ी हुई है, जहां अंधेरा छाया रहता है।

सूनसान इलाके में बच्ची संग रेप करने की कोशिश यहीं उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी की पिछली सीट पर बच्ची का रेप करने की कोशिश की। लेकिन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। पीटीआई की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी की मेडिकल जांच में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की पुष्टि हुई है, और उसका इम्पोटेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है।

अरावली के जंगलों में पत्थरों के नीचे दबाई लाश इस दौरान लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो आरोपी ने उसे बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी। इसके बाद वह लड़की को लेकर फरीदाबाद-गुरुग्राम बॉर्डर के पास एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले गया। इस इलाके में ज़्यादातर जंगलों में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक तरफ तरफ ऊँची इमारतें हैं। कुछ जगहों पर जंगली झाड़ियाँ हैं, जहाँ अंधेरा बना रहता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। आरोपी को लगा कि यह जगह लाश ठिकाने लगाने की बेहतर जगह है। उसने वहां लड़की की हत्या की लाश को पत्थरों के ढेर के नीचे फेंक दिया।

मर्डर के बाद बदले कपड़े, कार भी साफ की अब तक सुबह के करीब 8 बज चुके थे। अरावली स्ट्रेच के उस इलाके में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से होते हुए उसने सीधे अपने कैब मालिक के घर जाने का प्लान बनाया और वहां से चल दिया। गुड़गांव के पॉश गोल्फ कोर्स रेड इलाके से कुछ दूर पर वह रुक गया। उसने पहले कार साफ की। अपने कपड़े बदले।

कैब मालिक के घर पहुंचने से पहले मिली राइड इसी बीच उसे राइड मिल गई। उसने नोटिफिकेशन देखा तो सवारी को आउटर दिल्ली के नांगलोई जाना था, उसने कस्टमर को पिक किया और वहां से लोकेशन ऑन करके चल दिया। इस बीच बच्ची के परिवार में अफरा-तफरी मच चुकी थी। उसे खोजने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा था।

नांगलोई में उतारी सवारी, विकासपुरी में पुलिस ने पकड़ा आरोपी सवारी को लेकर ड्रॉप लोकेशन पहुंचा और उन्हें छोड़कर विकासपुरी जा पहुंचा। इस बीच दिल्ली पुलिस उसे खोजने के लिए पीछे-पीछे लग चुकी थी। पुलिस को उसकी लोकेशन पता लग चुकी थी। दोपहर करीब 11 बजे पुलिस ने उसे दबोच लिया।