अलवर में रेप करने के बाद दिल्ली पहुंचा था आरोपी, IRS अफसर की बेटी के मर्डर केस में नए खुलासे

दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की रेप के बाद हत्या करने के मामले में कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आरोपी ने दिल्ली में इस वारदात को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही अलवर में एक अन्य महिला के साथ रेप किया था। आरोपी को ऑनलाइन जुए की लत भी थी। आरोपी ने अधिकारी के घर के अंदर करीब 40 मिनट बिताए।

दिल्ली के कैलाश हिल्स में 22 साल की लड़की के साथ रेप और हत्या की जांच में पता चला है कि 23 साल के आरोपी राहुल मीणा ने कथित तौर पर दिल्ली में इस अपराध को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले राजस्थान के अलवर में एक अन्य महिला के साथ रेप किया था। पुलिस को आशंका है कि ऑनलाइन जुए की लत ने उसे बुधवार को आईआरएस अधिकारी के घर में लूटपाट के इरादे से घुसने के लिए प्रेरित किया होगा।

किराए की वैन से दिल्ली पहुंचा मामले की जानकारी रखने वाली पुलिस के अनुसार, मीणा ने किराए की वैन से रात भर का सफर तय करके दिल्ली पहुंचा और फिर सीधे अधिकारी के घर आ गया। बुधवार सुबह जब दिल्ली पुलिस की एक टीम अलवर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे मीणा के एक परिचित की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मीणा ने उसी रात उसके साथ रेप किया था।

मंगलवार रात को अलवर में था अलवर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पति का दोस्त है। मंगलवार देर रात वह उसके घर आया, जब उसका पति एक शादी में गया हुआ था। उसने उसके साथ रेप किया। अलवर पुलिस ने बताया कि आरोपी और महिला का पति कथित तौर पर जुए की गतिविधियों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

10000 रुपये में फोन बेचा जांचकर्ताओं के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के कुछ ही समय बाद मीणा अलवर से निकलकर दिल्ली चला गया। उसने कथित तौर पर अपना एक फोन 10000 रुपये में बेच दिया और एक वैन किराए पर ली। इसके लिए उसने ड्राइवर को 6000 रुपये देने का वादा किया। एक अधिकारी ने बताया कि वह दिल्ली पहुंचकर ड्राइवर को बिना पैसे दिए ही वैन से उतर गया।

सुबह करीब 6:39 बजे अधिकारी के घर में घुसा दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर (दक्षिणी रेंज) विजय कुमार ने बताया कि वह बुधवार सुबह करीब 6:39 बजे अधिकारी के घर में घुसा। उन्होंने आगे बताया कि मीणा को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि रेप-हत्या-लूट के पीछे का मकसद बदला लेना या परिवार द्वारा उसे निकाल देने के कारण उसके मन में दबी हुई दुश्मनी भी हो सकता है।

6:30 बजे में इलाके में देखा गया पुलिस ने बताया कि बुधवार को मीणा को सुबह करीब 6:30 बजे सीसीटीवी में इलाके में देखा गया। उसे सुबह करीब 7:15 बजे घर से निकलते हुए फिर से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि घर से निकलने से पहले उसने अपनी पैंट और जूते बदले थे।

नकदी और कीमती सामान लेकर फरार जांचकर्ताओं में से एक ने बताया कि आरोपी ने घर के अंदर करीब 40 मिनट बिताए। इस दौरान उसने कथित तौर पर पीड़िता का रेप किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह एक काले रंग के बैग में नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गया।

दो महीने पहले नौकरी से निकाला था अधिकारी के अनुसार, पीड़िता के 55 साल के पिता ने बताया कि आरोपी लगभग 10 महीने से उनके परिवार के यहां काम कर रहा था। पड़ोसियों से छोटी-छोटी रकम उधार लेने की आदत के कारण दो महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।

स्मार्ट कार्ड से खुलता था दरवाजा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, अधिकारी के घर में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी। तीसरी मंजिल के मुख्य द्वार पर डिजिटल ताला, सीढ़ियों से उस मंजिल में प्रवेश करने से पहले एक स्टील का गेट और तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के बाहर एक और दरवाजा था। स्टील का दरवाजा केवल स्मार्ट कार्ड से ही खोला जा सकता था।

अधिकारी ने बताया कि सीढ़ियों से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वे अंदर से बंद थीं। जब भी दंपति जिम जाते थे तो वे लिफ्ट के बाहर का दरवाजा खुला छोड़ देते थे और वापसी में अंदर आने के लिए अपना स्मार्ट कार्ड साथ ले जाते थे, ताकि उनकी बेटी सोते समय परेशान न हो।