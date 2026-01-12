Hindustan Hindi News
दिल्ली: 5 साल से फरार रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे दे रहा था चकमा

दिल्ली: 5 साल से फरार रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे दे रहा था चकमा

Jan 12, 2026 02:01 pm IST
दिल्ली पुलिस ने पांच साल से फरार चल रहे एक 34 वर्षीय रेप के आरोपी को नांगलोई से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 7 मार्च 2021 में उत्तरी दिल्ली के रनहोला में स्थित मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाली महिला ने केस दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक महिला सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए आरोपी की जनरल स्टोर और डॉक्यूमेंटेशन की दुकान पर गई थी और इस दौरान फॉर्म अप्लाई करते हुए आरोपी ने फोन नंबर पूछा जिसके जरिए उसने बाद में डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने से उससे संपर्क भी किया।

मामले पर पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव कुमार यादव ने बताया कि 'आरोपी ने इसके बाद धीरे-धीरे महिला से दोस्ती कर ली। एक मुलाकात के दौरान, उसने कथित तौर पर महिला को पानी में नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। मिश्रा ने कथित तौर पर महिला के आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए और उन्हें उसके पिता और भाई के साथ शेयर किया। महिला की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।'

अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था

महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी ने विवाहित होने और दो बच्चों के पिता होने की बात भी छिपाकर उससे शादी कर ली थी। जब महिला ने इस बारे में आरोपी से पूछा तो उसने वीडियो दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मामले में 2 जुलाई को फरार चल रहे आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।

ऐसे छिपकर रहा

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक 'आरोपी इस दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हैचरी (मुर्गी फार्म) और होटलों में बतौर वेटर काम करता था। वे लगातार अपनी पहचान बदल रहा था। साल 2022 में हरियाणा के पानीपत में जब पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने पहुंची थी तो उसके साथियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था और इस दौरान वह भागने में सफल रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ पुलिस पर हमला करने का भी केस दर्ज हुआ था।' पिछले शुक्रवार को हरिद्वार में हुई छापेमारी से भागने के बाद आरोपी को आखिरकार शनिवार को उत्तरी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

