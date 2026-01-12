दिल्ली: 5 साल से फरार रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे दे रहा था चकमा

संक्षेप: महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी ने विवाहित होने और दो बच्चों के पिता होने की बात भी छिपाकर उससे शादी कर ली थी। जब महिला ने इस बारे में आरोपी से पूछा तो उसने वीडियो दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने पांच साल से फरार चल रहे एक 34 वर्षीय रेप के आरोपी को नांगलोई से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 7 मार्च 2021 में उत्तरी दिल्ली के रनहोला में स्थित मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाली महिला ने केस दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक महिला सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए आरोपी की जनरल स्टोर और डॉक्यूमेंटेशन की दुकान पर गई थी और इस दौरान फॉर्म अप्लाई करते हुए आरोपी ने फोन नंबर पूछा जिसके जरिए उसने बाद में डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने से उससे संपर्क भी किया।

मामले पर पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव कुमार यादव ने बताया कि 'आरोपी ने इसके बाद धीरे-धीरे महिला से दोस्ती कर ली। एक मुलाकात के दौरान, उसने कथित तौर पर महिला को पानी में नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। मिश्रा ने कथित तौर पर महिला के आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए और उन्हें उसके पिता और भाई के साथ शेयर किया। महिला की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।'

अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी ने विवाहित होने और दो बच्चों के पिता होने की बात भी छिपाकर उससे शादी कर ली थी। जब महिला ने इस बारे में आरोपी से पूछा तो उसने वीडियो दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मामले में 2 जुलाई को फरार चल रहे आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।