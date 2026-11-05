बर्थडे पार्टी में नशा देकर युवती से दरिंदगी, रेप के आरोपी को अबू धाबी से दबोच लाई दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम केरल के कन्नूर का रहने वाला है। वह एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था।
रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिला यूनिट बलात्कार के आरोपी को 'इंटरपोल' व 'भारतपोल' की मदद से यूएई के अबू धाबी से भारत लेकर आई है। आरोपी पर एक युवती को बर्थ डे पार्टी में ले जाकर नशीले पदार्थ का सेवन कराकर करोल बाग के एक होटल में बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम केरल के कन्नूर का रहने वाला है। वह एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी ले रही है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
बीते साल एक अक्टूबर की रात दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों की एक बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें 20 वर्षीय पीड़िता भी शामिल हुई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत आरोपी साजिर पल्ली मूपन ने पीड़िता को शराब और नशीले पदार्थ का सेवन कराया। इसके बाद, वह उसे करोल बाग के एक होटल में ले गया, जहां 2 अक्टूबर, 2025 के तड़के उसने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया। यह भी आरोप है कि होटल में चेक-इन करते समय आरोपी ने पीड़िता की पहचान छिपाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
आंतरिक शिकायत और प्राथमिकी का पंजीकरण
घटना के बाद, पीड़िता ने शुरुआत में इस मामले की रिपोर्ट कंपनी प्रबंधन से की थी। इसके बाद 4 अक्टूबर, 2025 को कंपनी प्रबंधन ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण (पोओएसएच) ढांचे के तहत अपनी आंतरिक समिति के माध्यम से कार्यवाही शुरू की। हालांकि, आरोपी इस आंतरिक जांच में शामिल नहीं हुआ।
संभावित कानूनी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए आरोपी 4 अक्टूबर, 2025 से ही कंपनी से अनुपस्थित रहा और देश से भागने की योजना बनाने लगा। इसके बाद, 18 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने कंपनी अधिकारियों को ईमेल के जरिए एक और औपचारिक शिकायत भेजी। जिसमें उसने बताया कि आरोपी 5 जनवरी 2026 को भारत से फरार हो गया और बाद में दुबई, यूएई में एक प्लंबिंग एक्सेसरीज की दुकान में काम करने लगा। इसके बाद, 18 फरवरी 2026 को पीड़िता ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई तो करोल बाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच और अंतरराष्ट्रीय समन्वय
जांच के दौरान पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। जांच टीम ने पंजाबी बाग के लाउंज और करोल बाग के होटल से प्रासंगिक तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए। घटनाओं के क्रम को स्थापित करने और आरोपों की पुष्टि के लिए होटल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पहचान दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर लिया गया। शुरुआत में, पुलिस स्टेशन करोल बाग की एक टीम ने आरोपी का पता लगाने के लिए व्यापक प्रयास किए और उसका पीछा करते हुए केरल का दौरा किया। केरल में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी पहले ही भारत छोड़ चुका है।
आगे की तकनीकी जांच से यह स्थापित हुआ कि उसने 5 जनवरी 2026 को यूएई की यात्रा की थी। फिर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करने के लिए 30 अप्रैल 2026 को 'भारतपोल' के माध्यम से एक इंटरपोल संदर्भ संचार शुरू किया गया। आवश्यक जमीनी काम करने, अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने और आरोपी के प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए सीबीआई और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एसआई संदीप और एसआई काजल त्यागी की एक समर्पित टीम का गठन किया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निरंतर प्रयासों और समन्वय के माध्यम से आरोपी की लोकेशन संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित की गई। अदालत से भगोड़ा घोषित करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 7 जुलाई 2026 को इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया गया।
भारत वापसी कैसे हो पाई
प्रत्यर्पण के अनुरोध को आगे बढ़ाने और आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जांच टीम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), इंटरपोल, आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा।
इस दौरान टीम ने 'भारतपोल' डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी प्रभावी उपयोग किया, जिसे सीबीआई द्वारा भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने, सुरक्षित सूचनाओं के आदान-प्रदान और इंटरपोल नोटिस जारी करने सहित अंतरराष्ट्रीय सहायता के अनुरोधों को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया है।
आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद, अबू धाबी, यूएई के सक्षम प्राधिकारी ने 9 अक्टूबर 2026 को प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी। इसके बाद, औपचारिकताएं पूरी करने और आरोपी को भारत वापस लाने के लिए पुलिस टीम को यूएई भेजा गया। बुधवार को सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं और दस्तावेजों को पूरा करने के बाद, यूएई अधिकारियों ने आरोपी को आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया। यूएई से प्रत्यर्पण के बाद आरोपी को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है और अब भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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