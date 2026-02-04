Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ranhola man dies road scooty riders steal phone cctv viral
शर्मनाक: दिल्ली में तड़पते शख्स की मदद के बजाय मोबाइल लूट ले गए स्कूटी सवार, मौत

शर्मनाक: दिल्ली में तड़पते शख्स की मदद के बजाय मोबाइल लूट ले गए स्कूटी सवार, मौत

संक्षेप:

दिल्ली के रणहौला में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ सड़क पर तड़प रहे व्यक्ति की मदद करने के बजाय दो युवक उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। समय पर इलाज न मिलने से व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

Feb 04, 2026 06:22 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी के रणहौला इलाके, विकास नगर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। सड़क पर गिरकर तड़प रहे व्यक्ति की मदद करने की बजाय स्कूटी सवार दो युवक उसकी जेब से फोन लेकर फरार हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समय पर नहीं मिली मदद

समय पर मदद न मिलने के कारण व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसकी जांच के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही मरने वाले व्यक्ति की पहचान की कोशिश जारी है।

कई घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली

सड़क पर बेसुध पड़े युवक की कई घंटे तक किसी ने मदद नहीं की और न ही पुलिस को सूचना दी। सुबह करीब आठ बजे इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। शख्स घंटों उसी हाल में सड़क पर पड़ा रहा। समय पर उपचार नहीं मिलने के कार अंततः दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। आशंका है कि युवक की मौत दिल का दौरा या किसी अन्य मेडिकल इमरजेंसी के कारण हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। पुलिस टीमें मोबाइल छीनकर फरार हुए दो युवकों की तलाश में जुटी है। इस घटना ने लोगों में सवाल खड़ा किया है कि इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी कहां गायब हो गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद करें और अधिकारियों को सूचित करें।

ये भी पढ़ें:जिनके घर PNG कनेक्शन उनको भी मिलेगी सिलेंडर की राशि मिलेगी, सरकार का ऐलान
ये भी पढ़ें:'दिल्ली में 2.76 लाख राशनकार्ड धारकों को SMS से भेजे नोटिस, 200 ने ही दिया जवाब'

घटना का वीडियो वायरल

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा कि शनिवार तड़के करीब चार बजे गिरने के बाद एक व्यक्ति बेसुध होकर तड़प रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार उसे संभवत: दिल का दौरा या मिर्गी का दौरा पड़ा और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्कूटी सवार दो युवक मदद करने की बजाय मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इसे बाद दोबारा लौटे ताकि देख सकें कि जेब में कुछ और कीमती सामान तो नहीं बचा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, वे घबराकर मौके से फरार हो गए।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।