दिल्ली में रामलीला-दुर्गा पंडाल की समितियों को मिलेगी 1200 यूनिट फ्री बिजली

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईSat, 6 Sep 2025 10:32 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को त्योहारों के मौसम से पहले रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इन समितियों को मुफ्त बिजली, मंज़ूरी के लिए एक सिंगल-विंडो प्रणाली और बेहतर नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 'सेवा पखवाड़ा' के तहत, रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के दौरान एक दिन उन्हें सम्मानित करने के लिए समर्पित किया जाएगा। यह पंद्रह दिन लंबा अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

दिल्ली सीएम ने कहा कि पहली बार, हर रामलीला और दुर्गा पूजा समिति को 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आयोजकों को बिजली कनेक्शन के लिए पहले की सुरक्षा जमा राशि का केवल 25 प्रतिशत ही देना होगा। सरकार ने इसके अलावा भूमि सुरक्षा जमा को भी ₹20 प्रति वर्ग मीटर से घटाकर ₹15 कर दिया है।

दिल्ली सचिवालय में रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गुप्ता ने कहा कि डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड और दमकल सेवा जैसे विभागों से मंज़ूरी अब जिलाधिकारी कार्यालय में एक ही 'सिंगल-विंडो' प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी, जिससे कई मंज़ूरियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "त्योहारों से संबंधित मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए एक छह सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। सभी स्थानों पर स्वच्छता, फॉगिंग, चिकित्सा सुविधाएं, आग से सुरक्षा, पुलिस की तैनाती और यातायात प्रबंधन सहित व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।"

हर साल दिल्ली में लगभग 600 रामलीलाएं होती हैं, जिनमें लगभग 100 बड़े पैमाने के मंचन शामिल हैं। इस साल के कार्यक्रम 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने समितियों से राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के संदेश फैलाने के लिए इस मंच का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण पर संदेश प्रदर्शन से पहले या बाद में लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए, ताकि दर्शक एक सकारात्मक संदेश घर लेकर जाएं।"

उन्होंने कहा कि सरकार नवरात्रि के दौरान चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में भी समितियों का समर्थन करेगी। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ये कदम केवल आयोजकों पर बोझ कम करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये 'विकसित भारत' के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप 'विकसित दिल्ली' के उनके सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं।