दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में चला रहे अवैध पटाखों का कारोबार, पूरा परिवार सलाखों के पीछे

पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 3580 किलो से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए हैं, यह परिवार सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ऊंचे मुनाफे के लिए पटाखों की री-पैकिंग और बिक्री कर रहा था, जिसमें पिता, पत्नी और बेटा गिरफ्तार हुए हैं।

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सख्त प्रतिबंध के बावजूद त्योहारों की आड़ में अवैध पटाखों का कारोबार जोरों पर है। लेकिन पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। पश्चिम दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक सामान्य दिखने वाले घर को पटाखों का गोदाम बनाया गया था, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की।

घर बना पटाखों का अड्डा, पुलिस की छापेमारी में हुआ खुलासा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजौरी गार्डन में एक आवासीय घर में बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों का भंडारण हो रहा है। छापेमारी के दौरान टीम को घर के अंदर पटाखों की री-पैकिंग का काम चलता हुआ मिला। कुल 3,580.4 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए, जो कि घनी आबादी वाले इलाके में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते थे। ये पटाखे मेरठ, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी इलाकों से लाए गए थे, जहां से इन्हें दिल्ली में ऊंचे मुनाफे पर बेचने की योजना थी।

पिता, पत्नी और बेटा पकड़े गए रंगे हाथों इस पूरे ऑपरेशन में एक परिवार सीधे तौर पर शामिल पाया गया। घर के मालिक सुशील कक्कड़, उनकी पत्नी उपासना कक्कड़ और बेटा शिवम कक्कड़ को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। वे पटाखों को छोटे-छोटे पैकेट्स में दोबारा पैक कर सप्लाई की तैयारी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह परिवार लंबे समय से इस धंधे में लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध को ठेंगा दिखाते हुए त्योहारों की मांग का फायदा उठा रहा था। गिरफ्तारी के बाद तीनों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।